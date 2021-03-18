曾有高光时刻，中兴手机重回大众视野：押宝屏下技术等，能否翻身

手机市场已进入存量时代，但整体空间仍在扩张，过去一年，光是中国市场的出货量就高达 3 亿部，进入 2021 年后，暂缓脚步的华为被迫让出大半份额，整个市场格局更加变幻莫测。

最近几天，一个久违的面孔重回大众视野。中兴宣布旗下的 Axon 新旗舰将在近期发布，同时还公布了新的 S 系列，两款机型同时预热，大有回归之势。其实在去年底，中兴终端掌门人倪飞就表示，2021 年的首要目标，是整合好中兴、努比亚、红魔的资源，三箭齐发。如今随着新一轮新机潮的爆发，沉寂已久的中兴终于再次上道。

押宝屏下技术靠谱吗？

自从去年 6 月倪飞执掌中兴终端以来，在这近一年的时间里，中兴只推出了一款新机，即去年 9 月份发布的 Axon 20 5G，这并不是一款高端机，在消费市场上的表现也不算出色，但由于是首款量产的屏下摄像手机，所以在当时还有一定的话题度。如今，距离这款产品发布已经过去半年之久，在大家即将遗忘之时，一直默默无闻的中兴突然又官宣了两款新品，这着实让人眼前一亮。

关于 Axon 30 Pro 这款新旗舰，中兴很早就宣称其将搭载骁龙 888 旗舰处理器，而在技术亮点上，仍然以屏下摄像作为突破口，这次它不仅对已有的屏下前摄进行了升级，还将首发屏下 3D 结构光技术，另外在后置影像上，它所搭载的 3 × 6400 万主摄方案也是行业首次。我们可以发现，Axon 新旗舰确实是有备而来的，甚至有种「悄悄努力惊艳众人」的感觉，但在竞争强度如此之大的手机市场中，打造一款旗舰产品远不止单纯堆料这么简单。

纵观市面上的所有厂商，目前仅有中兴一家运用了屏下摄像技术，而头部四大厂均未发布相关产品，这背后的原因其实不难理解，并不是说大厂没有能力去做，只是现阶段屏下摄像的体验还不完善，极客之选去年对中兴 Axon 20 5G 做过详细评测，无论是屏幕显示还是自拍效果都不太理想，特别是自拍时有种「朦胧感」，出片率远不及传统手机。

而中兴之所以提前抢发，个人认为原因有二：其一是它的体量较小，面对新技术时动作可以更迅速，无论成功与否也有着「船小好调头」的优势。其二是中兴的产品力相对薄弱，消费者对它没有记忆点，所以冒险选择一条差异化的竞争道路更有利于品牌形象的重塑。

相比去年，这次发布的 Axon 30 Pro 已将屏下技术升级为第二代，理论上讲应该有着比去年更好的表现，但实际体验到底如何还有待产品发布后再来看，我目前对此仍持怀疑态度，毕竟放在整个行业中，其余厂商直到目前最多也只有相关的技术展示，并没有屏下摄像产品面市，中兴选择的这条路确实没那么容易走。

那些年中兴的高光时刻

近几年来，中兴由于政策限制和自身原因慢慢淡出了主流市场，但不可否认的是，它此前曾推出过不少明星产品，而且旗下的努比亚和红魔两个品牌也有不错的表现，尤其是红魔，时不时就会拿出一些独占的硬件技术，这也成功让它在游戏手机细分市场中占据了一席之地，而这背后，与中兴长久的技术积累和供应链整合能力都是分不开的，背靠大树好乘凉正是这个道理。

回顾历代中兴 Axon 旗舰，让我记忆最深刻的一款要属 2017 年发布的双屏手机 Axon M，其实在今天看来，这更像是一种折叠屏手机的过渡方案。它由两块屏幕拼接而成，通过中间的转轴连接，可以像书本一样翻折，有点类似于微软的 Surface Duo，虽然在当时柔性屏技术还不成熟，中兴也无法做到像如今三星华为一样的水平，但 Axon M 最起码在折叠屏的 UI 交互设计、应用场景方面做出了先行探索。

作为中兴子品牌，努比亚同样有过辉煌的时刻。智能手机发展初期（3G 时代），努比亚 Z5 率先推出了全网通制式的手机。而在影像方面，努比亚很早就走上了专业化的道路，它推出的 NeoVision 影像引擎极富前瞻性，早在七八年前就拥有「光绘相机」、「星轨模式」、「独立测光与对焦」、「独立白平衡」等诸多专业的摄影功能，2013 年就在手机上配备了 OIS 光学防抖，那时候努比亚的宣传口号是「会拍星星的手机」。在大家争相比拼性能参数的时候，努比亚能在影像方面提早进行布局，其对未来的预见性可见一斑。另外在无边框手机的竞争中，努比亚 Z9 也是视觉效果最惊艳的一个，而且旗下的手机在外观设计上多多少少都有一些独特的风格。

不过相比起硬件上的创新，中兴在软件上的积累就太薄弱了，这么多年来中兴始终没有搭建起一个易用的操作系统，就不要说追赶 MIUI、ColorOS 这些一流的对手了，很多人甚至对中兴的系统 MiFavor 都没有印象，用过中兴和努比亚的消费者也普遍反映系统卡顿、优化不到位，更新节奏慢，这直接影响到了品牌口碑。所以这次中兴回归，如果系统体验还是照旧，那面临的竞争依旧很残酷。

回归之路道阻且长

除了中兴自家旗舰 Axon 30 系列之外，今年努比亚也会回归并推出 Z30 系列旗舰机，至于红魔则一直在游戏市场中稳扎稳打，如今中兴整合三大品牌，重新梳理手机业务，并全部由倪飞掌舵，回归势头确实不小。

作为一手打造努比亚、红魔两个品牌，并且还有过多次成功经历的团队领导，倪飞不免让人心生期待。不过在手机市场这片红海中，回归也意味着之前的一切成绩全部清空，要重新规划产品、重新布局市场渠道、甚至是面对消费者都要重新树立品牌形象，本质上就和一个新品牌一样，翻身的难度并不小。

如今智能手机的竞争，几乎已经成为品牌和供应链的竞争，四大头部品牌牢牢占据了绝大部分资源，新玩家的机会越来越少，所以近几年出现的新品牌，诸如 realme、iQOO 这两家，也都是依托于大厂集团的存在，本身就是含着金钥匙出生，无论是在产品研发上，还是市场渠道上都有着天然优势。

在 2021 年，尽管华为暂缓了脚步，但并不意味着新玩家就能顺利入局，毕竟小米 OV 仍能稳中求进，荣耀也正重整旗鼓，就连小厂魅族都走上了「三零手机」的精品道路，他们就如八仙过海一样，各显神通。在这样的情况下，即便中兴的势头很足，但回归之路仍然充满许多不确定性。