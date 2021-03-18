消息称阿里巴巴计划开通淘宝特价版微信小程序，有商家确认已签署协议

IT之家 3 月 18 日消息 据彭博社报道，阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序，以回应中国反垄断部门正在增强的监管要求。淘宝特价版对此回应称，不予置评。

现据澎湃新闻报道，近日，一份《签署网上银行账户开通协议》的文件在网络流传，该文件提及，为了助力商家成长，满足广大消费者的多元化购物需求，拓展多元化的商品销售和支付渠道，营造开放透明的商业环境，浙江淘宝网络有限公司、淘宝（中国）软件有限公司及其关联公司（包含杭州今日卖场供应链管理有限公司）拟开通淘宝特价版微信小程序，并在特定场景下支持淘宝特价版 App 端的微信支付等支付通道。

一家向淘宝特价版供货的工厂负责人称：“有这个协议，已经签了。”至于淘宝特价版微信小程序什么时候上线，该商家称：“不清楚，等通知。”

IT之家了解到，淘宝特价版是淘宝旗下一款 App 应用，号称是全球首个以 C2M 定制商品为核心供给的新平台，于 2020 年 3 月 26 日正式上线，上线 3 个月时间，淘宝特价版 MAU（月活跃用户数）每隔 20 天翻一番。

2021 年 2 月阿里巴巴发布的 2021 财年第三季度财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，淘宝特价版年度活跃消费者超 1 亿；2020 年 12 月，淘宝特价版月活跃用户突破 1 亿。