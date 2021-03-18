微软 Xbox 自动 HDR 功能登陆 Windows，支持超过 1000 款游戏

IT之家3月18日消息 微软于 2020 年 11 月为 Xbox Series X/S 提供了 Auto HDR 功能，可以对没有原生 HDR 的游戏自动进行画面优化，为支持的显示设备提供更好的动态范围。

微软官方昨日在博客中宣布，自动 HDR 功能正式登陆 Windows，在 21337 预览版或更新版本的系统中可以开启。

官方表示，自动 HDR 技术支持 DirectX 11 或 DirectX 12 游戏，可以增加画面动态范围，提升高光和阴影的细节，可以充分利用 HDR 显示器的优势，为旧款游戏提供更好的画面表现。上图左侧为 SDR 模式，中间为微软的自动 HDR 算法识别的区域，右侧为游戏原生 HDR 功能进行优化的区域。需要注意的是，玩家的显示器需支持 HDR 功能，才可以开启 Windows 自带的 Auto HDR。

启动 Auto HDR 功能教程：

1、想要体验新功能，用户需要加入 Windows 预览体验计划，并将系统升级至 build 21337 或更高版本。

2、此后，在系统设置→显示中开启 HDR 功能，并在下方打开 “Auto HDR”。

IT之家了解到，除此之外，微软还提供了一个隐藏功能，将画面分为两部分对比自动 HDR 功能的效果。左侧显示 SDR 原始内容，右侧显示自动 HDR 内容。

开启方法：

以管理员身份运行命令提示符 CMD，并输入以下指令：

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /t REG_DWORD /d 1

关闭方法：

reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /f

微软表示，这项功能尚在完善过程中，目前并不是所有游戏都支持。微软已经开始进行适配和改善，并优化性能，甚至为自动 HDR 功能增加调节选项。如果用户发现喜欢的游戏没有支持 Auto HDR 功能，可以向微软提交反馈。