特斯拉 Model Y 底特律车祸并非 Autopilot 闯祸，司机已被指控鲁莽驾驶

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，上周四，一辆特斯拉 Model Y 在美国密西根州底特律撞上了一辆半挂卡车，导致车内的一名乘客重伤，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），也派出了调查组，赶赴当地对这一事故进行调查。

由于在此前特斯拉电动汽车卷入的车祸中，多起涉事的特斯拉电动汽车都开启了 Autopilot 自动辅助驾驶功能，司机的注意力并未在道路上，因而这一次的碰撞事故发生时，是否处于 Autopilot 自动辅助驾驶模式也备受关注。

但外媒的报道显示，当地警方在调查之后认为，这一事故的发生，并非由 Autopilot 自动辅助驾驶引起，很可能是由司机的鲁莽驾驶所致。

底特律警察局助理局长 David LeValley 表示，很明显速度是碰撞事故发生的主要因素，在调查中的种种迹象都表明，事发时涉事特斯拉 Model Y 并未处于 Autopilot 自动辅助驾驶模式，在事故发生时，司机在操控车辆。

外媒在报道中表示，碰撞事故发生时，驾驶特斯拉 Model Y 的是一名 22 岁的男性，车内还有一名 21 岁的女乘客，在撞上半挂卡车之后，特斯拉 Model Y 的部分已经钻进了卡车车底，车内的女乘客在事故中受伤严重。

由于事故调查表明车祸发生时 Autopilot 自动辅助驾驶功能并未开启，Model Y 也处在司机的操控下，速度是导致事故发生的主要因素，因而驾驶特斯拉 Model Y 的司机也已被韦恩县检察官办公室指控鲁莽驾驶，导致人员重伤。