全国首个外卖刷医保买药试点落地浙江金华

3 月 18 日消息 从金华市医疗保障局获悉，近日，金华 “网订店送” 医保结算正式启动试点，当地参保人可以通过支付宝、饿了么、淘宝下单，在试点药店 “刷医保” 买药。

以前，参保人用医保买药，必须持卡前往医院或定点药店。随着金华 “网订店送” 医保结算启动试点，参保人医保购药还多了一种新方式 —— 通过医保电子凭证，网上购药使用医保支付，坐享送药到家。具体而言，在金华参保的市民，可以访问支付宝首页 - 市民中心 - 医保专区，激活并绑定本人的医保电子凭证，进行在线医保购药。或者在淘宝、饿了么上，搜索需要的药品，在标有 “医保支付” 的定点药店购买。

为了确保居民医保账户和用药安全，在网订店送流程中，增设了三道 “安全关卡”。首先是在药品上架时平台会严格审批药品类目，危险药品一律不准上架；其次在支付环节，在医保电子凭证认证的基础上，还专门增加一道 “特殊认证”，确保人卡一致；最后，药房配备执业药师会对每笔订单复审，小票上还会标注药品批号效期。

当消费者支付订单后，药品将被密封在包装袋里，由饿了么或快递配送到家。“‘网订店送’医保结算是金华市市民中心和支付宝、阿里健康、饿了么联合推出的便民服务之一，是在前期实行的浙江 24 小时网订店送的基础上结合国家医保电子凭证激活个账基金的一次创新便民服务。” 金华市医保中心副主任吕警军说，“网订店送” 医保结算已经在金华 6 家药房试点启用。未来，“网订店送” 医保结算还将增加布点，提升群众就医购药的便捷指数。