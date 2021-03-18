贾跃亭还没回国，退市的乐视网突然火了：连拉 15 个涨停

3 月 18 日消息，乐视网创始人贾跃亭还没从美国回来，退市到老三板的乐视网又火了，逆势连拉 15 个涨停板，较退市时的股价近乎翻倍。

市场分析，乐视网近期的股价上涨行情，或与贾跃亭 FF 91 电动汽车的积极进展有关。最新消息显示，FF 91 将于 2022 年上半年上市，FF 也将于近期登陆资本市场。

被乐视网套牢的股民们也开始沸腾，有人愿意继续与贾跃亭一起 “为梦想窒息”，有人则决绝表示，“休想再骗我一次”。还有人关心，贾跃亭到底啥时候回国？

退市后连拉 15 个涨停

3 月 17 日，乐视网 3 再次涨停，报收 0.34 元，市值 13.56 亿元。

当日晚间，乐视网 3 发布股票交易异常波动公告，公司股票转让的交易价格于 2021 年 3 月 12 日、3 月 15 日、3 月 17 日连续 3 个交易成交日达到涨幅限制，累计涨幅达到 9.68%。

2020 年 7 月 21 日，乐视网正式摘牌退市，最后一个交易日平收，报 0.18 元，全天成交 2156 万元。

2021 年 2 月 3 日起，乐视网以集合竞价的方式在老三板进行股份转让，每星期一、三、五各转让一次。

截至目前，乐视网 3 已经在 15 个交易日进行转让，获得 15 个涨停板。最新一个交易日的收盘价较退市时的股价近乎翻倍。

这让持有乐视网股票的股民再次沸腾，在乐视网 3 股吧中，不少人期待着乐视网 3 能够再获 50 甚至 100 个涨停板。

为此，乐视网 3 已经发布了四份股票交易异常波动公告，进行风险提示。乐视网 3 称，本次股票交易异常波动是交易双方在交易平台自主交易所致，属市场行为。

乐视网为何大涨？

市场分析，乐视网近期的股价上涨行情，或与贾跃亭 FF 91 电动汽车的积极进展有关。

3 月 16 日，法拉第未来（Faraday Future，简称 FF）官微宣布，已完成 FF 91 预量产车的第二季冬季测试和验证，并为该机型在 2022 年上半年的上市销售做好准备。贾跃亭将其称为 “FF 91 重要里程碑之一”。

去年 10 月，FF 91 多台量产车下线，当时有知情人士透露，FF 一直在通过产品测试和 AI 系统的升级来提升产品质量，除了多台已经下线的量产车，最新一台量产车也在制造过程中。

为了保证 FF 91 加速量产，法拉第未来还拉来 Zvi Glasman、陈雪峰加盟，分别担任公司 CFO 和中国区 CEO。法拉第未来表示，Zvi 的加入对于下一阶段产品交付和融资的至关重要，陈雪峰则全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部 FF 中国区相关业务。

此外，法拉第未来近日宣布了与 Property Solutions Acquisition Corp. “PSAC”的合并交易计划，该交易预计将于 2021 年第二季度完成。交易完成后，FF 的股票将开始在纳斯达克交易，股票代码为”FFIE"。

去年 7 月，贾跃亭在微博发布公开信《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》，信中表达了对因乐视网退市而蒙受损失的股民的歉意，并表示在得到债权人委员会批准后，已经在债权人信托中预留了不超过 10% 的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后可以实施。

他还表示，“有朋友劝过我放弃 FF，把股权卖掉然后用破产清算的方式 “躲”在美国一了百了，但他还是不够了解我，放弃和逃避从来也永远不会是我人生的选项。”

网友反映不一

3 月 17 日，“乐视网连拉 15 个涨停”登上微博热搜，截至发稿，该话题已经获得 1479.1 万的阅读量，讨论量 1010。从网友们的反应来看，大家对于乐视网股价上涨的态度也很有趣。

有网友振臂高呼，“老贾要回来了”，“先买个 100 块的”。在乐视网 3 股吧，还有网友表示，“不出意外，明天还是涨停”、“第一个目标是 100 个涨停板，第二个目标是 50 个涨停板”、“隔三差五，领低保”…… 似乎并不着急抛出去。

但也有网友表示，“这种票涨的再好都不买，吃一次亏，不能上两次当”，很多股民表现的相当淡定，也有人在担心之前的股份怎么办。“啥时候老贾把欠的工资发了，才是真的活过来了，几百人两年的工资呢”一位网友写到。

数据显示，截至 2020 年三季度末，乐视网的股东户数达到 18.9 万。