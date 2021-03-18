首款基于 MEB 平台的电动汽车：大众在海外开始交付 ID.4，国内后天开售

3 月 18 日消息，据国外媒体报道，大众汽车已经开始在美国交付 ID.4 电动汽车。根据此前消息，国内预计是 3 月 20 日上市并交付，19.99 万元起。

自从两年多前开始准备在美国交付 ID.4 以来，大众已在美国建立了超过 600 家经销商的网络。作为准备工作的一部分，该公司在许多大众经销商处安装了 2 级充电站以及适当的汽车升降机。

2019 年 9 月，大众在法兰克福汽车展上首次展示了 ID.4，这款车是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型，也是首款进入美国市场的 ID 电动车。

ID.4 是基于 ID CROZZ 概念车打造的，尺寸似乎与特斯拉的 Model Y 类似。在 WLTP（全球统一轻型车辆测试程序）标准下，这款车的续航里程达 500 公里，但在现实世界中，这款车的续航里程预计会更短一些。

鉴于 ID.3 仅面向欧洲市场，ID.4 是大众在全球推出的首款基于 MEB 平台打造的电动汽车。大众一直在整顿其庞大的业务，以便腾出资金用于开发电池和软件能力，该公司计划打造业内最大的电动汽车车队。

据悉，大众汽车正在全力发展电动汽车。上周日，该公司内部消息人士表示，该公司计划在德国裁员多达 4000 人，以节约资金向电动汽车转型。

此外，大众汽车计划 2030 年之前在欧洲建设 6 家大型电池工厂，以增加电池产量，从而加速向电动汽车转型。这些工厂都将在 2030 年之前全部投入运营，每座工厂的年产能都将达到 40GWh。

本周二，该公司表示，今年的目标是使电动汽车交付量达到 100 万辆，并且最迟在 2025 年成为全球电动汽车市场的领导者。