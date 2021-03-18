谷歌发布广告安全报告：2020 年屏蔽或移除了约 31 亿条违规广告

3 月 18 日晚间消息，谷歌发布年度《广告安全报告》，公布了在广告治理上的一些数据。

报告提到，2020 年，谷歌针对广告商和发布商增加或更新了 40 多项政策，屏蔽或移除了大约 31 亿条违反我们政策的广告，并限制了 64 亿条广告。

“我们的执行不是采取一刀切的办法，今年，我们第一次分享在广告限制方面的信息，这是我们整体策略中的一个核心部分。”报告提到，广告限制让谷歌可以根据地区、当地法律以及谷歌认证计划采取相应的执行方法，从而确保已获批准的广告仅在适宜投放、符合监管要求且合法的情况下展示。

谷歌也在持续投入自动检测技术，以有效地规模化扫描网页来确定是否符合发布商政策，2020 年从 13 亿个发布商网页上移除了广告，高于 2019 年的 2100 万，在超过 160 万个有普遍或恶劣违规行为的发布商网站停止了广告投放。

报告指出，去年一年，谷歌共屏蔽了超过 9900 万条与新冠肺炎有关的广告投放，包括那些宣传 “灵丹妙药”、趁供应不足之机宣传 N95 口罩以及最近宣传假疫苗的广告。同时，因违反政策而被谷歌停用的广告帐号数量增长了 70%，从 100 万个增加到 170 万个。

谷歌表示，在接下来的一年，会继续在政策、专家团队和执行技术方面投入，以提前防范潜在的威胁，还会继续在全球范围内扩大验证计划的实施范围，力求提高透明度，并向广大用户公开更多有关广告体验的信息。