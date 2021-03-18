B 站香港上市首日认购已破 25 倍

3 月 18 日，B 站回港二次上市正式开启招股，截至下午七点，公开招股部分孖展暂录 185.6 亿港元，认购倍数为 25.05 倍，超额认购 24.05 倍。主要香港券商中，富途已录 41.2 亿港元、耀才借出近 40 亿港元，辉立录 40 亿港元、华盛录 8 亿港元。另据外媒报道，哔哩哔哩国际配售部分已录足额认购。

根据 B 站前一日公布的全球发售的股份在香港联交所主板上市的计划，B 站此次全球发售包括香港公开发售的 75 万股及国际发售的 2425 万股，分别占全球发售股份总数的 3%及 97%（可予调整及根据超额配股权行使与否而定）。

B 站表示，拟将全球发售募集资金净额用于优质内容投入、自主技术的开发与创新、销售及营销，以及一般公司用途及运营资金需要，从而支持社区健康、高质量的增长。

根据聆讯后资料集，B 站在 2018-2020 年分别实现营业收入 41.29 亿元、67.78 亿元、120 亿元。而 B 站近五年营业收入增长了 90.60 倍，五年年均复合增长率高达 146.82%。

2020 年第四季度，B 站营业收入为 38.4 亿元，较上年同期增长 91%，超出指引上限及市场预期。从收入构成来看，B 站 2020 年第四季度移动游戏收入为 11.3 亿元，已成为游戏分发的重要渠道及游戏开发商的首选合作伙伴；增值服务业务收入为 12.5 亿元，同比增长 118.48%；而在用户增长与品牌影响力扩大的强劲势头下，B 站广告业务收入快速增长 149% 至 7.2 亿元，这也是其连续七个季度实现加速增长；B 站电商及其他业务收入达 7.4 亿元，同比增长 168%。

用户规模层面，B 站已从 Z 世代群体拓展至 Z + 世代人群（1985-2009 年出生人群）。在用户数据上，B 站 2020 年四季度月均活跃用户达 2.02 亿，同比增长 55%；其中，移动端月度活跃用户人数达 1.87 亿，同比增长 61%。此外，B 站 2020 年四季度日活用户也同比增长 42%，达 5400 万。

据悉，B 站此次招股至 3 月 23 日中午，并于 22 日截止孖展认购。