美团、饿了么在合肥被查，有外卖商家不具备食品经营资质

据合肥市市场监督管理局消息，合肥市市场监督管理局通过互联网和大数据对网络订餐第三方平台进行监控和异常数据抓取时发现，“美团”“饿了么”网络餐饮平台内均存在不具备食品经营资质的餐饮服务提供者入网经营的情形。

合肥市市场监督管理局表示，“美团”“饿了么”网络餐饮平台未对入网餐饮服务提供者的食品经营资质进行审查，涉嫌违反了《中华人民共和国食品安全法》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》相关规定。

目前，合肥市市场监管综合行政执法支队已对两家网络餐饮平台分别进行立案调查。美团、饿了么暂未回应。

该局综合规划处的相关负责人表示，美团和饿了么平台确实存在部分提供餐饮服务的商家不具备食品经营资质的情况，目前正处于立案调查阶段，调查完成之后，如有违法违规行为会对平台进行处罚。

近期有媒体对外卖平台上的餐饮商户随机进行了一项调查，结果显示，约有三分之一的商户在电话中明确表示，自己家仅有外卖没有堂食，属于纯外卖商户。多位骑手则对记者表示，在自己接触的餐饮商户当中，纯外卖商户占总体商户的比例过半。

如此高的比例，意味着纯外卖商户的数量之巨。但记者在实地走访中发现，纯外卖商户的经营面积大多只有几平米，厨房即是全部，称得上是 “苍蝇餐馆”；此外，这种餐馆的卫生环境往往不乐观：各种杂物散乱地堆积，还有部分纯外卖商户的墙壁、地板上积满了黑色的油污，空气中弥漫着难闻的气味。

一位美食城负责人告诉蓝鲸 TMT，只要入驻美食城就可获得营业执照等证件，一家占地仅几平米的纯外卖商户每个月的利润可达五六万元、甚至七八万元，买这些外卖的主要是周边的上班族。

网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣表示，纯外卖模式的商家与消费者接触点较少，对店面选址、服务以及环境等因素极度弱化。不少商家使用劣质食材、食品餐具，且制作环境不过关。这不仅需要引起相关部门的关注，也要求平台对商家资质的审核严查把关。