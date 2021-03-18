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追剧运动两不误：19.9 元购腾讯视频 VIP+Keep 会员双月卡

2021/3/18 21:45:01 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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腾讯视频VIP+Keep会员双月卡原价45元，限时特价仅售19.9元，活动时间3月17日 - 19日：

天猫腾讯视频VIP 月卡 + Keep会员 月卡券后19.9元领5元券

注：

1、请先检查充值的手机号是否绑定Keep账号，如未绑定，请先绑定手机号。绑定之后再下单充值。Keep会员月卡为30天时间，请知晓。

2、充值需填写绑定了腾讯视频账号的手机号（不支持微信号、QQ号充值）此商品为虚拟商品，填写充值账号前请再三确认，写错账号充值成功不支持退款和权益转移。

• 影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价购买
腾讯视频+Keep
双会员月卡￥45/￥19.9点此
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百度网盘（3月9日 - 31日）
超级会员年卡￥360/￥198点此
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芒果TV（3月17日 - 19日）
VIP会员季卡￥54/￥27
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豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
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同程+腾讯视频（3月11日 - 17日）
黑鲸会员年卡+
VIP会员12个月		￥307/￥99点此
快看漫画（3月8日 - 4月30日）
VIP会员年卡￥188/￥120点此
VIP会员季卡￥50/￥35点此
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WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日）
WPS会员年卡
+文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
WPS超级会员年卡
+文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
樊登读书会+芒果TV（3月16日 - 22日）
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￥563/￥364点此
双会员年卡
￥563/￥364点此
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黄金会员半年卡		￥485/￥364点此
喜马拉雅FM（3月15日 - 22日）
VIP会员年卡￥198/￥108点此 
掌阅（3月13日 - 20日）
VIP会员年卡￥198/￥88点此

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