追剧运动两不误：19.9 元购腾讯视频 VIP+Keep 会员双月卡

腾讯视频VIP+Keep会员双月卡原价45元，限时特价仅售19.9元，活动时间3月17日 - 19日：
注：
1、请先检查充值的手机号是否绑定Keep账号，如未绑定，请先绑定手机号。绑定之后再下单充值。Keep会员月卡为30天时间，请知晓。
2、充值需填写绑定了腾讯视频账号的手机号（不支持微信号、QQ号充值）此商品为虚拟商品，填写充值账号前请再三确认，写错账号充值成功不支持退款和权益转移。
• 影音会员大促合集：
|会员名称
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频+Keep
|双会员月卡
|￥45/￥19.9
|点此
|双会员月卡
|￥45/￥19.9
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|百度网盘（3月9日 - 31日）
|超级会员年卡
|￥360/￥198
|点此
|超级会员年卡
|￥360/￥198
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|芒果TV（3月17日 - 19日）
|VIP会员季卡
|￥54/￥27
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|VIP会员月卡
|￥20/￥9.9
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|QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日）
|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
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|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
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|同程+腾讯视频（3月11日 - 17日）
|黑鲸会员年卡+
VIP会员12个月
|￥307/￥99
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|快看漫画（3月8日 - 4月30日）
|VIP会员年卡
|￥188/￥120
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|VIP会员季卡
|￥50/￥35
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|VIP会员月卡
|￥18/￥12
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|WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日）
|WPS会员年卡
+文库会员年卡
|￥188.9/￥99
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|WPS超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥278.9/￥179
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|樊登读书会+芒果TV（3月16日 - 22日）
|双会员年卡
|￥563/￥364
|点此
|双会员年卡
|￥563/￥364
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|樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日）
|VIP会员年卡+
黄金会员半年卡
|￥485/￥364
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|喜马拉雅FM（3月15日 - 22日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥108
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|掌阅（3月13日 - 20日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥88
|点此
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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。
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