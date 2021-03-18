追剧运动两不误：19.9 元购腾讯视频 VIP+Keep 会员双月卡

腾讯视频VIP+Keep会员双月卡原价45元，限时特价仅售19.9元，活动时间3月17日 - 19日：

注：

1、请先检查充值的手机号是否绑定Keep账号，如未绑定，请先绑定手机号。绑定之后再下单充值。Keep会员月卡为30天时间，请知晓。

2、充值需填写绑定了腾讯视频账号的手机号（不支持微信号、QQ号充值）此商品为虚拟商品，填写充值账号前请再三确认，写错账号充值成功不支持退款和权益转移。

• 影音会员大促合集：

会员名称 原价/活动价 购买 腾讯视频+Keep

双会员月卡 ￥45/￥19.9 点此 双会员月卡 ￥45/￥19.9 点此 百度网盘（3月9日 - 31日） 超级会员年卡 ￥360/￥198 点此 超级会员年卡 ￥360/￥198 点此 芒果TV（3月17日 - 19日） VIP会员季卡 ￥54/￥27

点此 VIP会员月卡 ￥20/￥9.9

点此 QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日） 豪华绿钻年卡

+文库会员月卡 ￥204.9/￥129 点此 豪华绿钻年卡

+文库会员月卡 ￥204.9/￥129 点此 同程+腾讯视频（3月11日 - 17日） 黑鲸会员年卡+

VIP会员12个月 ￥307/￥99 点此 快看漫画（3月8日 - 4月30日）

VIP会员年卡 ￥188/￥120 点此 VIP会员季卡 ￥50/￥35 点此 VIP会员月卡 ￥18/￥12 点此 WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日） WPS会员年卡

+文库会员年卡 ￥188.9/￥99 点此 WPS超级会员年卡

+文库会员年卡 ￥278.9/￥179 点此 樊登读书会+芒果TV（3月16日 - 22日） 双会员年卡

￥563/￥364 点此 双会员年卡

￥563/￥364 点此 樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日） VIP会员年卡+

黄金会员半年卡 ￥485/￥364 点此 喜马拉雅FM（3月15日 - 22日）

VIP会员年卡 ￥198/￥108 点此 掌阅（3月13日 - 20日） VIP会员年卡 ￥198/￥88 点此

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