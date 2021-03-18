第三方启动器 Niagara 体验：可兼顾简单和易用性

当我听到「极简主义」桌面启动器时，首先想到的就是那些类似老人机模式的桌面，坦白说它们并不好用，只是在刻意限制你的习惯。我们去聊易用性，不仅是想避开那些影响你注意力的通知提醒，也想提升手机本身的使用效率。

从这两个方面出发，我向大家分享一下之前体验到的一款第三方启动器 Niagara Launcher。

单手找到所有应用

Niagara 的设计与我们常见的桌面有很大不同，既不是应用抽屉，也不需要翻页，所有应用都是列表排列，就像一条线一样。它最特别的功能，就是这个「蛇形」检索界面，有点像通讯录，能让你单手快速找到应用。

常用应用可以放在首页，系统会根据你的使用习惯推荐应用到首页。手动选择+系统推荐，基本能覆盖你大部分的使用需求，而专为单手优化的检索界面也能让你快速定位到想找的应用。

单看到这里，你可能会觉得它只是一个有点创意的桌面启动器，我刚开始也是抱着这样的想法。但当我深入使用后，才发现它的能力远不止这些，Niagara 是有自己的一套设计逻辑在的，并且细节做得十分到位。



在主屏幕上查看通知

人们太依赖手机了，它已经不只是一个工具，更多时候是手机在「引诱」你使用它。眼花缭乱的通知提醒时刻影响着人们的注意力，或者说应用放在桌面上，本身就是一个「黑洞」。常见桌面都是每个用户根据自己的使用习惯放好位置、建好文件夹，点开抖音、微博的操作，已经成了一个肌肉记忆，不是有了需求去点，而是看到了就想去点。想想你的时间有多少是被这样浪费掉的？

Niagara 的整个使用逻辑，是想让你从需求出发。除了上面说的常驻应用外，你还可以隐藏掉一些不常用的应用（或者那些永远不会用，删又删不掉的系统应用），不让它在列表显示，提升检索效率。

应用图标上可以直接显示通知内容，想看就点进去（或者右滑），不重要就左滑清除，有的即时通讯软件可以直接用窗口模式回复消息，不需要进入 App，不过国内常用的微信、QQ 还不支持。这可能是受限于机型，也可能是与手机本身的窗口模式冲突，总之还不完善。

用右滑操作呼出快捷菜单

右滑操作兼顾了呼出快捷菜单的功能，然而还不止这些。Niagara 支持与 Sesame 深度集成，这个应用的功能之一就是管理应用的快捷菜单，自由选择是否显示。Niagara 本身还支持用快捷菜单连接另一个应用，比如在相机的快捷菜单中添加相册，在支付宝的快捷菜单中添加淘宝，这又对应了前面说的「从需求出发」，同时还变相实现了文件夹的功能。

这个功能很重要，如果说使用 Niagara 让我有什么顾虑的话，没有文件夹算一个。因为我手机上应用很多，没有分类很难检索，即使有 Niagara 的单手首字母搜索也一样，而传统的文件夹分类呢，又会出现我说的「肌肉记忆」的问题。让用户根据需求自由组织快捷菜单，我认为是个非常聪明的做法。

Niagara 的官方博客里说了，未来会推出一种替代文件夹的方案，相信他们会有妥善的解决方法。



Niagara 与常见桌面相比，还少了小部件。因为它极简主义的设计，目前只允许在首页添加一个小部件，不过理论上这也可以通过快捷菜单来实现，比如在时钟的快捷菜单中添加天气的小部件。具体的逻辑应该和文件夹是一样的，就看未来怎么做了。

类似的实现方式，快捷菜单也可以添加到应用列表中，方便搜索。

好用也好看

说了这么多还没有说它的外观，我知道很多人都是视觉动物，Niagara 在这方面绝对不差。首页除了常用应用之外，上面是几个系统小部件，能显示日历、天气、时钟、电量，音乐控件控制总体的媒体播放，可以选择响应哪些音乐应用，有点像 OriginOS 的原子随身听。

首页可以隐藏状态栏，壁纸我建议用深色。字体支持自定义，图标包可以用第三方（默认的圆点图标也不错，很极简）。总之自定义化程度很高，大家可以下载后自己去玩。

总结一下，Niagara 是少数能兼顾简单和易用的桌面启动器之一。它不是用限制你的方法提升效率，而是真的用自己独特的操作逻辑简化流程，当前的细节已经做得足够认真，未来计划也十分清晰。想换个口味、提升手机效率的用户，都去尝试一下。