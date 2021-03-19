华为要开始收「5G 税」了，手机厂商怕不怕

华为低调地投出一枚深水炸弹。



3 月 16 日，华为知识产权部部长丁建新正式公布了华为 5G 费率，表示华为将在遵循 FRAND（公平、合理、无歧视）原则基础上，对 5G 多模手机每台收取上限为 2.5 美元的专利许可费用。

因为众所周知的连续「制裁」，华为手机业务受阻。华为创始人任正非曾提到，华为拥有很多 5G 知识产权，华为太忙了，还没有向很多公司要钱。营收大头业务身处困境，反而让华为腾出时间、精力，更加利好于华为向其他厂商洽谈专利许可费用。

无法「卖手机」的华为，是否能像高通一样凭借「高通税」赚取高额利润？同时，对于苹果、三星以及国内「小米 OV」等国内外手机厂商来说，「华为税」又将产生怎样的影响？

「华为税」贵不贵？

截至 2020 年底，华为全球总共持有有效授权专利 4 万余族（超过 10 万件），90% 以上专利是发明专利。华为没有公开 5G 专利细节，从 IPLytics 披露网络公开数据显示，截至 2021 年 2 月，全球通信企业申报 5G 专利族份额排名，华为以 15.39% 排名第一，其次是高通（11.24%）、中兴（9.81%）、三星（9.67%）、诺基亚（9.01%）。

当然，5G 专利中起着决定性作用的是必要专利。

在 5G 专利必要率部分，三星以 18.52%比率位列第一，诺基亚（11.44%）、高通（10.75%）、华为（8.38%）依次是二、三、四名。毫无疑问，华为是全球 5G 技术与标准的主要贡献企业之一。

而对比爱立信、高通、诺基亚在内的通信企业，早在三四年前 5G 标准启动初期，就抢先对外公布了 5G 专利收费标准，华为 5G 专利费率公布姗姗来迟。

2017 年 3 月，爱立信公布的 5G 专利收费标准显示，单台多模 5G 手机收费 5 美元，售价较低的手机收费 2.5 美元。2018 年 8 月，诺基亚表示 5G SEP（标准必要专利）产品组合许可费上限为每台 3 欧元（约合 3.61 美元）。同年，高通公布的收费标准是 5G 单模手机 2.275%，支持 3G/4G/5G 多模手机收费费率 3.25%，3000 元多模手机需缴纳 97.5 元专利费（约 14.98 美元）。

华为 5G 专利收费标准较同行标准处于「最低位」。

但仅依靠专利收费并不能赚钱。2020 年，爱立信专利营收占比总营收 4.3%，诺基亚为 6.4%，高通 21.4%。除高通之外，爱立信、诺基亚专利营收占比可以忽略。华为也是如此，2015 年至今华为知识产权收入为 14 亿美元。占 2019 年、2020 年总营收 1%。

华为收取专利授权费用的同时，还需要向其他厂商支付合法使用相关知识产权的费用。6 年间，华为共计支付 60 亿美元。去年 Q3，高通财报还披露了一项与华为的长期专利许可协议，结清此前产生的 18 亿美元专利使用费用。

可见，专利收费是双向的，并不能实现大规模创收。但作为华为战略姿态调整，以攻为守，业界更为关心华为此次举动将给谁带来影响。

手机厂商怕不怕，产品涨不涨价？

电信分析师黄海峰告诉极客公园，「华为专利涉及 5G 基站、核心网等传统运营商业务，还涉及手机专利部分。爱立信、诺基亚、中兴等通信设备商几乎都已交叉授权过了，很成熟，此次华为 5G 费率主要面向手机厂商。」

手机厂商又包括国内、国外两个阵营，国外三星、苹果，国内有小米、OPPO、vivo 等厂商。华为首席法务官宋柳平称，华为将与苹果、三星商议 5G 专利使用权，未提及国内手机厂商。对此 OPPO、vivo、小米对极客公园表示不予置评。

尽管，三星也持有大量 5G 专利。「三星主要是手机方面的专利，在设备层面核心必要专利不多，手机绕不开设备网络方面的核心专利，所以三星也需要向华为缴纳专利费用。」电信分析师付亮对极客公园表示。

IDC 公布的 2020 年全球智能手机排行显示，三星、苹果分别以 20.6%、15.9%，排名全球第一、二名。市场研究机构 Counterpoint 报告显示，2019 年苹果拿下了全球智能手机行业 66% 的利润、32% 的总营收。

从手机行业利润大头苹果、三星切入，是否有利于后续与其他手机厂商的谈判？

「整个市场竞争非常残酷，三星、苹果谈好了，其他厂商各自有不同的情况，不一定都能谈好。至于手机厂商会不会转嫁给消费者需要看厂商的意愿，有可能转嫁给消费者，造成产品销售不出去的情况，所以厂家转移给消费者的可能性比较小。」电信分析师项立刚说。

科技巨头之间的专利战司空见惯，三星、苹果与高通、华为之间都发生过旷日持久、轰轰烈烈的专利官司。比如，苹果和高通曾就调制解调器芯片专利在全球各地发起诉讼战。2011 年起，华为、三星曾就专利交叉许可问题在多个国家发起 40 余起诉讼，耗时 8 年。

过度专注专利业务，也会走向另一个极端。高通在 3G、4G、5G 时代受到来自全球多个国家市场监管机构的反垄断诉讼。

专利的饭不好「恰」。当然，华为必定与高通走在截然不同的路上。

华为首席法务官宋柳平表示，华为主要还是经营产品的公司，首要营收来自产品和服务，产品是长期收入主要来源，对比华为整体收入，知识产权方面，华为并没有作为主要收入来源。任正非也早就为华为专利营收盖棺定论，「华为不会把 5G 专利武器化，来抑制人类社会的发展。」