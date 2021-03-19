上汽 R 推出新款纯电 SUV：搭载激光雷达和成像毫米波雷达

上汽 R 品牌 3 月 18 日晚在深圳发布了智能汽车技术品牌 RTECH。该技术品牌涉及了软件、硬件和电池等最关键的部分。

在活动现场，上汽 R 展出了一台代号 ES33 的纯电 SUV 概念车，该车即搭载了 RTECH 的所有技术和理念。

▲ES33

自动驾驶方面，该车搭载了一套名为 PPCEM 的高阶智驾方案，核心亮点是搭载了激光雷达、4D 成像毫米波雷达等最先进的传感器，具备更强的感知能力。

自动驾驶芯片则使用自英伟达最新的 Orin 芯片，支持 500～1000TOPS 的算力。

基于视觉和激光、毫米波雷达的像素级融合（前融合）技术，可以实现非常精细的感知能力，比如车辆可感知前方车辆是否开门并进行避让。

能源方面，RTECH 主要强调类型丰富，比如同时布局了快 / 慢充、换电等技术，还在探索充电机器人给车主上门充电。

座舱方面透露的消息不多，最核心的是座舱硬件支持像乐高一样的插播操作，可随时更换硬件，实现 “永不过时”的硬件能力。

整体来看，上汽 R 的 RTECH 品牌与目前智能电动汽车的主流发展方向基本一致，比如搭载激光雷达、使用 4D 毫米波雷达等先进技术，从而实现更加丰富的自动驾驶能力；发展换电技术，采用车电分离的购车模式等等。

如果这些技术和硬件能够在 2022 年顺利量产，并且保留概念车这么炫酷的外型，相信上汽在新能源领域又将实现更近一步的发展。

一、全新概念车亮相 搭载最先进的传感器

虽然本次发布会的主角是 RTECH 技术品牌，但为了更好地进行展示，上汽直接展出了一款搭载 RTECH 技术的概念 SUV 进行展示。

▲上汽 R 活动现场

该车搭载了六种传感器，核心亮点是 Luminar 的激光雷达、Premium 的 4D 成像雷达，同时还有常见的超声波雷达、5G V2X 通信、超声波雷达和视觉传感器。

激光雷达传感器来自 Luminar 公司，其采用了 1550nm 的激光源，激光线束超过 300 线分辨率较高，并且具备最远 500 米的探测距离。

▲ES33 上搭载的激光雷达

在展出的概念车上，激光雷达位于挡风玻璃顶部。

毫米波雷达是 Premium 4D 成像雷达，在传统毫米波雷达的基础上增加了高程信息，并通过更高的分辨率来增加点云密度，进而达到成像的效果。

最后，因为视觉、激光雷达和毫米波雷达均具备成像能力，PPCEM 自动驾驶方案可进行像素级的前融合，从而实现更加精准的目标感知和行为预测能力。

在现场播放的一则视频中，上汽 R 方面表示，该套传感器方案甚至可直接感知前车是否开门，进而确定自动驾驶系统是否进行避让。

这在当前量产级的 L2 级自动驾驶方面中确实相当少见。

▲ES33 搭载了英伟达 Orin 芯片

硬件方面，上汽 R ES33 搭载的是英伟达最新的 Orin 自动驾驶芯片，可提供 500～1000TOPS 的算力，以支持融合感知能力。

二、一公里内即可找到充电桩 还有充电机器人

能源方面，RTECH 技术平台同时支持快 / 慢充电、换电和自动充电技术。

上汽 R 的目标是实现 1 公里充电服务——即在 1 公里之内就能找到 R 汽车的充电桩。同时该品牌还在探索自动充电机器人技术，可以让机器人去汽车旁边给车辆充电，以解决没有充电桩用户的充电难题。

换电方面，RTECH 将支持两分钟快速换电服务，实现急速补能。同时还有车电分离的购车商业模式，用户可采用买车 + 租电池的方式购车，减少购买成本。

安全性方面，上汽 R 方面表示可在云端实时监控电芯，做到永不自燃。

最后，官方也简单介绍了一下智能座舱，最核心的亮点就是支持硬件插拔，可在后续不断更换硬件，保证车辆硬件永不过时。