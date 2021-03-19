美股收跌，苹果跌逾 3%，拼多多下跌 5.11%，蔚来大跌 7%

北京时间 3 月 19 日消息，10 年期美国国债收益率升至 1.75% 加剧了市场对通胀的担忧，再加上法国实施新的新冠封锁令以及原油价格下跌，打压美股收跌，纳指更是创下今年以来最大单日跌幅。截至收盘，道指跌 153.07 点，跌幅为 0.46%，报收 32862.3 点；标普 500 指数跌 58.66 点，跌幅为 1.48%，报收 3915.46 点；纳指跌 409.03 点，跌幅为 3.02%，报收 13116.17 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 用户日益年轻化 微博 Q4 营收同比增长 10%

微博 2020 年第四季度营收达到 5.134 亿美元，同比增长 10%，净利润达到 2.127 亿美元，双双超过华尔街分析师平均预期。2020 年全年微博总营收达到 16.9 亿美元，虽然比 2019 年下降 4%，但仍然超过华尔街分析师平均预期。2020 年 12 月，微博月活跃用户规模达到 5.21 亿，移动端占比为 94%，日活跃用户规模达到 2.25 亿，较上年同期净增约 300 万。微博用户正在加速年轻化，根据近期发布的 2020 年用户发展报告，微博 90 后用户和 00 后用户的占比接近 80%，微博从消费、美食、运动等各方面渗透到年轻人的生活，成为年轻人的一种生活方式。用户加速年轻化，帮助微博在部分垂直领域实现突破。在全球疫情大背景下，游戏成为年轻用户的重要娱乐方式之一，微博在游戏领域也实现了快速增长，2020 年微博用户中男性游戏玩家规模同比增长 37.5%，女性玩家规模同比增长 30.2%。微博还在财报中宣布了管理层的任命，分别委任王巍担任首席运营官，曹菲女士担任公司的首席财务官。常规交易中微博股价上涨 2.36 美元，涨幅为 4.68%，报收于 52.8 美元，盘中一度摸高 55.5 美元。

▲ 涂鸦登陆美股成全球物联网云平台第一股 融资 9.15 亿美元

图鸦星期四登陆美股，成为全球物联网云平台第一股，融资 9.15 亿美元，发行价高于定价区间。彭博社的信息显示，涂鸦通过 IPO（首次公开招股）出售 4359 万股美国存托股，发行价为 21 美元。涂鸦给定的价格区间为 17 至 20 美元。彭博社的数据显示，9.15 亿美元的融资金额，使得涂鸦成为今年仅次于雾芯科技，通过赴美上市融资金额第二高的中国公司。雾芯科技 1 月份通过 IPO 募集 16 亿美元资金。涂鸦每股美国存托股代表 1 股 A 类普通股。根据向美国证券交易委员会（以下简称 “SEC”）提交的监管文件披露的流通股数量计算，涂鸦市值为 118 亿美元。涂鸦的招股说明书显示，公司云计算平台被企业用来管理、部署、连接大量不同类型的智能设备。涂鸦称，它计划将通过 IPO 募集的资金用于研发，投资科技和基础设施，用于一般企业用途。涂鸦 2019 年、2020 年营收分别为 1.06 亿美元、1.8 亿美元；毛利分别为 2778 万美元、6194 万美元；毛利率分别为 26.3%、34.4%；净亏分别为 7048 万美元、6691 万美元；净亏率分别为 - 66.6%、-37%。涂鸦 IPO 承销商为摩根士丹利、美银证券和中金。今天常规交易中，涂鸦股价上涨 4 美元，涨幅为 19.05%，报收于 25 美元，盘中一度摸高 27.65 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 特斯拉祸不单行：产品安全美国再遭调查、英国不再补贴

有媒体报道称，美国国家公路交通安全管理局（以下简称 “NHTSA”）将对涉及一辆据称开启 Autopilot 的特斯拉汽车与警车相撞的交通事故展开调查。NHTSA 称，它将派遣一个特殊事故调查团队，对这次事故进行调查。当地时间星期三，一辆特斯拉 Model Y 从后面撞上一辆停在原地的密歇根州警车。星期一有媒体报道称，NHTSA 将派遣一个特殊事故调查团队，调查一辆特斯拉汽车与一辆拖车 “猛烈”相撞的事故。路透社报道称，NHTSA 已组建至少 14 个特殊事故调查团队，调查涉及与 Autopilot 相关的特斯拉汽车交通事故。另外有媒体报道称 Model 3 在英国不再享受政府补贴后，星期四盘前交易中特斯拉股价出现下跌。《泰晤士报》刊文称，电动汽车补贴将退坡 500 英镑，价格更高的车型将不再享受补贴，享受补贴的价格上限由 5 万英镑下调至 3.5 万英镑。这意味着起步价 4.05 万英镑的 Model 3 将无法再享受补贴。过去一年，Model 3 一直是英国最畅销的电动汽车车型。就在本周，大众和宝马都宣布将加码电动汽车，这可能削弱特斯的拉先发优势。

▲ 诺基亚转型计划投资者不买账，股价下跌净 9%

诺基亚 CEO 佩卡 · 伦德马克（Pekka Lundmark）表示，5G 的投资周期将长于 4G，这使得诺基亚有时间赶超竞争对手。诺基亚星期四披露了 2023 年恢复竞争力的计划。在谈到裁员计划时，伦德马克说，裁员是必要的，但并不意味着诺基亚会错失良机。在星期四接受采访时，伦德马克表示，赋能工业数字化革命，使得 5G 网络的建设周期将是 “4G 网络的 2 倍，因此，我们不算迟到。”欧洲 5G 网络跳票，将使诺基亚有时间迎头赶上，蚕食诺基亚和化为的市场份额。他说，在 5G 设备设计方面的失误已基本上得到解决，“在 5G 发展的第一阶段我们不够成功，当时我们的产品还不够成熟”。伦德马克指的是，中国在 2019 年启动了 5G 周期，“目前竞争非常激烈，我们相信，今年过后我们将恢复竞争力”。投资者用脚对诺基亚的计划投票，诺基亚在赫尔辛基股票交易所的价格下跌了 5.8%，创下逾 6 周以来最大单日跌幅。今天美股常规交易中，诺基亚股价下跌 0.37 美元，跌幅为 8.64%，报收于 3.91 美元。