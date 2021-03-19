美安全机构审查 27 起特斯拉撞车事故，包括最近 3 起

3 月 19 日，当地时间周四，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布正在审查 27 起特斯拉汽车撞车事故，包括最近几周发生的至少三起事故。NHTSA 的 27 起调查中有 4 起已经完成，结果已经公布。另外 23 起仍在审查中。

NHTSA 证实，该机构将派遣一个小组调查最近发生在得克萨斯州休斯顿地区的特斯拉撞车事故。本周早些时候，NHTSA 派出特别撞车调查小组调查密歇根州发生的两起特斯拉撞车事故，其中包括周三早些时候特斯拉汽车撞上巡逻警车的事故。

密歇根州警方表示，一辆停在路边的巡逻车在调查 96 号州际公路兰辛附近的一起交通事故时，被一辆特斯拉汽车撞上，当时后者显然启动了司机辅助驾驶系统（Autopilot）。幸运的是，没有人受伤，特斯拉司机已经收到传票。

当地时间周一，NHTSA 派出另一个小组调查 3 月 11 日在底特律发生的一起 “暴力”撞车事故。事故中，一辆特斯拉汽车冲入拖车下面，导致一名乘客受重伤。底特律警方称，他们认为当时 Autopilot 未被启动。

NHTSA 在去年 7 月表示，其特别撞车调查小组已经调查了 19 起涉及特斯拉汽车的撞车事故，据信事故发生时这些车辆使用了某种形式的司机辅助驾驶系统。

自 2016 年以来，至少有三起特斯拉汽车致命事故中涉及启用 Autopilot。特斯拉建议司机在使用 Autopilot 时一定要把手放在方向盘上，并保持专注。然而，许多特斯拉司机认为，在使用 Autopilot 时，他们能够避免长时间将手放在方向盘上。

NHTSA 的特别撞车调查小组通常每年会调查 100 多起撞车事故，重点放在新兴技术上。近年来的问题包括替代燃料汽车的性能、儿童安全座椅系统、自适应控制、安全带、车辆与行人交互技术以及潜在的安全缺陷。

另外，该机构表示，已听取有关特斯拉 “全自动驾驶”(FSD)软件的简报。特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)上周表示，测试版 FSD 软件已扩展到约 2000 名车主，其他司机很快也将可以体验。

NHTSA 称：“我们将密切关注 FSD 技术，并将毫不犹豫地采取行动，保护公众免于陷入危险。该系统并不能使特斯拉汽车实现自动驾驶。如今可供购买的最先进技术也只能提供司机辅助，仍然需要人类司机保持全神贯注，时刻监控周围环境。”