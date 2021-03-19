青云科技上市，云计算还有多少想象空间

3 月 16 日，“中国混合云第一股”青云科技在上交所科创板挂牌上市，发行价为 63.7 元 / 股，开盘价为 76 元 / 股，目前股价收于 84.85 元，市值刚好超过 40 亿。

据悉，青云科技成立于 2012 年 4 月，创始人黄允松、甘泉、林源曾是 IBM 的同事，而且都是研发工程师出身。

有个趣闻，最早去注册公司时，不太清楚行情的黄允松按最低的注册资金下限 3 万实缴，结果出去谈生意，由于注册资本太低，经常被误以为是皮包公司。而三人的背景也都和云计算相关，最初创业时，青云科技的目标市场是公有云，但在 2014 年时转向了混合云市场，这也是青云科技被称作 “混合云第一股”的缘由。

创立 9 年以来，作为一家创业公司，青云科技的竞争对手却囊括了亚马逊、阿里、腾讯、IBM、Oracle 等一众巨头，压力不可谓不大，但小有小的打法，技术好，擅长做项目，控制人力成本，也成为外界给青云贴的三个 “标签”，这样一家公司是如何发展壮大直至上市，又将如何在云计算这个备受科技巨头青睐的市场发展下去，值得让人思考。

IT老兵的技术理想主义

青云科技的董事长兼 CEO 黄允松，有 20 多年底层开发的经验，97 年就入行写 Linux Kernel，创业前在 IBM 从事技术领域的工作近 10 年。2014 年时，他在公开演讲曾表示，Cloud Computing（云计算）就是 IT2.0。这个观点现在被普遍认同，云计算也已经成为了新基建的重要组成部分，观念超前的青云科技，在当时也拿下了不少国内云计算市场的 “第一个”。

据青云科技总结的有：国内第一个完整的企业级 IaaS 平台、全球最早布局混合云的厂商之一、国内最早实现 “公私混托”一体化架构的云厂商、国内第一家稳定交付云平台的云厂商、全球首家实现资源秒级响应和按秒计费的云厂商、全球首家将 SDN 技术应用在云平台业务的云厂商等。

在青云科技上市当天有一场媒体沟通会，现场的黄允松不像是一位即将上市公司的老总，而更像是从技术部门被拉过来的主管，聊的也多是青云科技的产品路径和技术信仰。他着重提到了开源运动，“我从 90 年代还是个小孩的时候就开始干这个，所以我对它的感情很深，认知也很深”，而专注平台建设的青云科技，技术基本也是开源的，并且表示绝不会耦合。黄允松说：“我们开源项目会越来越多，以后只有开源项目，没有闭源项目，所有源代码都会在全球发布，我们只会用基金会的 Legal document（法律文件），我们坚定不移的走这条路。”

可以说，青云科技是一家有科技理想主义色彩的公司，不过涉及资本市场，是否盈利是更重要的考察点。

距离盈利还有三年？

我们研究了青云科技上市的招股书，在 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月，青云科技分别亏损了 9647.78 万元、1.49 亿元、1.91 亿元和 7808.7 万元，书中也表示，“尽管 2017-2019 年度经营层面净亏损率有所收窄，但亏损规模仍相对较大，且呈持续亏损状态”。

据青云科技自己的估算，在考虑了使用本次发行募集资金的前提下，青云科技的收入规模达到 13 亿元以上时，有望靠规模效益实现盈亏平衡。目前青云主营业务为云产品和云服务，前者是是指青云将核心技术解耦实现产品化，形成可供出售的软件、与硬件深度融合的软硬一体机，后者指青云自行采购电信资源和基础硬件，将资源和服务向客户进行订阅式交付。

▲ 来源：青云科技招股书

在 2017、2018、2019、2020 年度，青云科技的总营收分别是 2.39 亿元、2.82 亿元、3.77 亿元、4.29 亿元人民币，其中云产品的营收分别是 1.25 亿元、1.59 亿元、2.46 亿元、2.94 亿元；云服务板块营收分别为 1.14 亿元、1.22 亿元、1.30 亿元、1.35 亿元。

值得一提的是，云服务不但营收增长缓慢，在 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月，毛利率分别为 2.30%、-18.92%、-26.53% 和 - 30.41%，不断下滑，主要原因有公有云领域竞争激烈、客户结构调整、前期固定资产投入较大等。

在云服务业务保持低增速，毛利率保持稳定，各项费用稳定增长的情况下，假如云产品业

务分别以高速（55%）、中速（40%）、低速（25%）增长，那么青云科技大概会分别在 2023

年、2024 年、2028 年实现盈亏平衡。而这一切的前提都建立在行业发展良好、不会出现恶性竞争以及其他不利因素的前提下。

2020 年下半年，青云科技的财报数据显著转好，全年的云产品收入较 2019 年上升了 19.44%，黄允松表示 2021 年将会更好。他给出的解释是，青云科技的主营收入来自于传统机构，由于 2020 年传统机构都在全力防疫，很多采购就耽搁了，随着疫情结束，情况就会好转，而疫情还提高了传统机构对数字化的认知，对青云来说是一种利好。

在沟通会中，黄允松表示，青云科技的亏损在 “接下来两年、最多不超过三年的时间”内就可以解决，原因在于青云科技的亏损来源就是 “云服务”业务，而云产品业务在银行、保险、能源、交通等行业上的收入增速非常高，年增长率超过 50%，基本符合招股书中最好的状况预期。

此外青云科技的开支主要是人力资源开销，而非像其他巨头来自于基础设施、服务器等，黄允松对青云科技的定义也是纯软件公司，创新密集型企业，而不是重资产企业，财务压力并没那么大。“我干了 9 年，公司还活着，有 600 员工，我没有拖欠过员工薪水，虽然薪水不高，但基本上每年都会涨薪。去年新冠疫情那么厉害，我们也没有裁员，也没有降薪。大家看我们的公开招股说明书，就知道公司也没什么外债。”黄允松说。

上市之后

对许多科技公司的 CEO 和投资人来说，看到青云科技上市，绝对是振奋人心的事情。

黄允松表示，青云过关的那天，给他发信息祝贺的人，比过春节拜年的还多。从财报上来看，青云科技是持续亏损的，但另一方面，青云科技专注基础层的科技研究，而不是消费者互联网，这也是当下中国新基建所需要的高科技企业，允许青云科技这样的公司上科创板，对类似的科技企业来说也是一种利好。

有几个和黄允松关系较好的科技公司 CEO 就和他说，青云科技上市，黄允松算是为同志们、兄弟们做了一个摸着石头过河的人，不但把石头摸出来了，沿途还加了标记，兄弟们下次走的时候照着石头走，差不多就能过河。而对投资人来说，也有底气继续投入像云计算这样高投入，回报周期长的基础曾科技企业。

回到云计算市场本身，2014 年时，黄允松曾喊出云计算是 IT2.0，到 2019 年，我国云计算整体市场规模为 1334 亿元，增速高达 38.6%，但黄允松表示，目前中国云计算对传统IT的渗透率大概只有 4%。不是说一定要所有的IT都上云，但这个渗透率显然还有很大的提升空间。

Gartner 的报告 GlobalITSpending 显示，全世界企业每年的IT支出大概是 3.6 万亿美金，其中银行、保险和证券统称为 FSS（Financial Service Sector），占比是 22%，银行业也是青云科技重点关注的领域，从这个角度来说，只要把银行做好，那么青云科技做到盈利和壮大就不成问题。

本次发行，青云科技募集资金约为 7.64 亿元，而在此之前的四轮融资，青云科技大概募集了接近 20 亿元的资金，按目前 40 亿的市值来看，投资的回报有限。从招股书中，我们也可以看到青云科技面对的财务压力，近两年其现金流在迅速减少，因此此次募集的资金也需要用到刀刃上。

招股书中，募集资金用途主要分为四个项目：云计算产品升级项目、全域网技术研发项目、云网一体化基础设施建设项目，还有补充流动资金项目。

▲ 来源：青云科技招股书

黄允松在沟通会表示，上市之后，公司将主要做三件事情：

第一，商业组织要扩张。目前青云科技主要在北上广深，接下来商业组织将覆盖以省会城市为代表的二线城市。第二，要关注行业创新，而不仅仅是技术创新。黄允松自嘲是一个地道的码农，商业是自己的短板，2022 年青云科技大概率将成立公司第一个研究院，负责研究行业以及商业的价值。最后，就是要更加开放，绝不会构造一个闭环。

在中长期上的技术路线上，青云科技将专注在云原生，去中心化还有物联网及边缘平台上。至于技术上和商业上具体执行情况如何，也许很快我们也将在青云科技的财报上见分晓了。