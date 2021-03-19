亚马逊成为美国最大服装零售商，沃尔玛屈居第二

北京时间 3 月 18 日早间消息，据报道，富国银行（Wells Fargo）发布报告称，亚马逊已经成为美国最大服装零售商，新冠流行期间，亚马逊在服装零售市场的份额有所上升。

根据富国银行的统计，2020 年亚马逊在美国的服装、鞋子销售额（包括第三方销售商）增长 15%，达到 410 亿美元。沃尔玛排在第二位，它在美国服装零售市场所占的份额约为 11-12%，占美国线上服装销售额的 34-35%。

2021 年，富国银行预计亚马逊在美国的服装、鞋子零售额将会超过 450 亿美元，同比增长 10%。从整个市场看，2021 年美国线上服装、鞋子销售额预计与 2020 年持平，尽管如此，规模仍然高于新冠爆发前。

富国银行分析师在报告中指出：“2020 年，由于受到新冠大流行的影响，传统零售商挣扎求生，渠道加速向电商转移，亚马逊成为这一趋势的受益者。”

2020 年，亚马逊的 GMV（总交易额）约为 2900 亿美元，当中不包括 Whole Foods Market 销售额，比上年增加 90 亿美元。

Adobe 数字经济指数（Adobe Digital Economy Index）认为，受到新冠的影响，2020 年美国电商市场增长 830 亿美元。2021 年美国电商市场的规模可能会达到 8500-9300 亿美元，到了 2022 年可能会首次突破 1 万亿美元。