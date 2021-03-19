谷歌再次要求将在得州审理的反垄断案移送至加州审理

北京时间 3 月 19 日消息，据报道，谷歌近日提出请求，希望将由美国十几位州总检察长在得州提起的反垄断诉讼案移送到加州审理。谷歌的公司总部位于加州。

谷歌的一名律师周四在德克萨斯州普拉诺举行的听证会上，向美国法官肖恩 · 乔丹（Sean Jordan）称，该诉讼与得州没有特殊的联系，且已经反映了目前正在加州审理的反垄断诉讼的诉求。

目前，这家公司正深陷于美国各级政府提出的三起反垄断诉讼中。谷歌的搜索业务在由美国司法部和部分州分别提起的诉讼中成为了攻讦目标，而得州的诉讼则集中在谷歌的数字广告业务上。

谷歌的律师埃里克 · 马尔（Eric Mahr）告诉法官，得州的诉讼实际上和加州的诉讼很类似，可能会导致相互冲突的法院判决。他还称，各州之所以选择得州作为诉讼审理地点，是因为那里的法院审理诉讼较为迅速。但他认为，“匆忙审理的危险性很大。”

代表各州的律师阿什利 · 凯勒（Ashley Keller）则认为，得州的法院是合适的审理地点，因为该州的出版商、广告商和消费者都受到了谷歌广告业务的影响。他说，各州都希望尽快审理诉讼，因为谷歌在 “每一天的每一纳秒”都在从事有害行为。

目前，法官乔丹尚未对谷歌的请求做出裁决。