抢走特斯拉高管，电动汽车公司 Rivian 推出专属充电网络

在美国，特斯拉迎来了一个强有力的竞争对手。

本周四，Rivian 正式宣布了覆盖全美国的 “电动汽车充电站计划”（Adventure Network EV charging station plans）。

该计划不仅为 Rivian 汽车安装专属的网络，还将为公众开放 10000 个充电器。

Rivian 是亚马逊、福特以及考克斯（美国最大的电信公司之一）等融资支持的电动汽车初创公司。2017 年，Rivian 收购美国伊利诺斯州的三菱汽车北美 Normal 工厂后，对设备生产线进行了升级改造。

Rivian 很关注网络建设，其为电动汽车配备的专属 “冒险网络”将横跨整个美国大陆，并延伸到夏威夷和阿拉斯加，配备 3500 个直流快速充电器。到 2023 年年底，总共将有 600 个站点上线。

该公司表示，Rivian 不会有会员卡之类 “诱引消费者消费”的东西。所有 Rivian 车主需要做的就是把车停在那里，插上电源。

第一批发电站在启动时将支持 200 千瓦的电力，而 Rivian 计划在 2023 年之后将电力增加到 300 千瓦甚至更高。

该公司承诺，未来的 R1T 皮卡和 R1S SUV 车主将在 20 分钟内完成 140 英里的续航里程。

至于公共充电器，Rivian 更喜欢将它们称为路标。

该公司计划在 2023 年底前，在美国和加拿大投放 1 万个路标（公共充电器）。它们将成为购物中心、餐馆、酒店、公园和其他地方常见的基础设施。

特斯拉也采取了类似的策略。有趣的是，据报道，Rivian 挖走了特斯拉的一些前高管，帮助其制定充电站和其他基础设施。就像专属的网络一样，Rivian 的车主可以通过停车和插入电源来自动充电。

但相比特斯拉，Rivian 的用户也要注意一些该公司没有详细说明，但需要额外注意的问题。

这些充电器的额定功率为 11.5 kW，因此与直流快速充电器相比，电动汽车的车主们预计将在这些站点花费更长的时间。

还要注意的是，它们只适用于带有 J1772 插头的电动汽车。

该公司还计划使用 Rivian 壁挂式充电器进行在家充电。充电器的规格与 “路标”相同，充电后每小时可增加 25 英里的行驶距离。

今年夏天，Rivian 将推出其第一款 R1T 和 R1S 车型，到目前为止，该公司似乎已经做好了一切准备。