戴尔发布新一代 PowerEdge 服务器：面向人工智能和边缘计算

IT之家 3 月 19 日消息 戴尔科技集团宣布推出新一代更强大、更安全的戴尔易安信 PowerEdge 服务器。借助这些全新服务器，戴尔正在成就一条通往自主基础设施的道路，旨在提高IT效率、拥抱人工智能并满足边缘的IT需求。

戴尔称，从核心数据中心到公有云和边缘位置，无论数据存储在哪里，这个全球销量领先的服务器产品系列 2 都能提供强大的功能，帮助客户从这些数据中获取实时洞察并进行数据处理。这 17 款全新的 PowerEdge 服务器融入了 1100 项戴尔已经获得或正在申请的美国专利，提供迄今为止最强大的数据处理性能。

“数据正以空前速度被更多地方创建和使用，而企业面临需要尽快根据数据采取行动的挑战”，戴尔科技集团基础架构解决方案事业部总裁兼总经理 Jeff Boudreau 表示，“当我们面向未来IT进行创新时，先进的自动化是必不可少的——无论基础架构位于何处，我们的新款 PowerEdge 服务器都能提供更高的性能，帮助客户更快地获取数据并朝着自主计算的方向迈进”。

自主计算帮助客户在未来全面实现自主部署、自主配置和自主管理的基础架构。通过 Dell EMC OpenManage Enterprise，PowerEdge 服务器和系统管理现在平均可节省高达 85% 的时间，并通过自动化消除几十个步骤 3。

戴尔称，通过优化 AMD 和英特尔的最新技术，新款 PowerEdge 服务器可提供给客户最关键负载和应用所需的计算能力。这些增强功能包括：

PowerEdge R6515——采用第三代 AMD 霄龙处理器，可在大数据 Hadoop 数据库中将数据处理能力提升高达 60%，从而让客户更快获得数据洞察力。

PowerEdge R750——采用第三代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器，在解决大规模并行线性方程方面可实现高达 43% 的性能提升 5，支持计算量最繁重的工作负载。

PowerEdge 服务器现在采用 PCIe Gen 4.0，其吞吐性能是上一代产品的两倍，每台服务器最多配有六个加速器，可支持最具挑战性的数据密集型工作负载。这些技术与 PowerEdge 的自主智能相结合，使其成为迄今为止最智能的 PowerEdge 产品组合，让企业能够预测并更快地响应其需求。

新一代服务器包括两款 GPU 加速器优化的全新产品：

· PowerEdge XE8545 是人工智能工作负载的强大动力引擎，它是由人工智能和数据分析驱动的最新的、高性能计算就绪解决方案，让用户能够更轻松地在一个系统上运行人工智能、分析和高级计算等工作负载。PowerEdge XE8545 是一款双插槽 4U 机架服务器，最多包含 128 个第三代 AMD 霄龙处理器核心、四个 NVIDIA A100 GPU 以及 NVIDIA vGPU 软件所具备的优化性能。

· PowerEdge R750xa 专为提高加速性能而设计，为机器学习训练、推理和人工智能提供 GPU 密集型性能，并支持专为 VMware vSphere 7 Update 2 推出的 NVIDIA AI Enterprise 软件套件。这款双插槽 2U 服务器采用第三代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器，最多支持 4 个双宽 GPU 和 6 个单宽 GPU。

这个产品组合中的全新 PowerEdge XR11 和 XR12 坚固型服务器为远程和恶劣环境而设计，在坚固耐用的机箱中提供企业级性能和安全性。凭借加固的机箱和最小的占用空间，再加上支持多个加速器，采用英特尔技术的 XR11 和 XR12 短款服务器能够满足边缘工作负载不断增长的需求。

“数据中心之外的基础设施一直在不断演进，而边缘工作负载只会变得越来越复杂，” Moor Insights & Strategy 创始人兼总裁 Patrick Moorhead 认为。“戴尔的服务器和智能管理解决方案为企业提供了计算选项和工具，使其能够在从数据中心到边缘或任何有需要的地方运行最复杂的工作负载。”

由于采用了网络弹性架构和完善的基于芯片的硅信任根，新的服务器产品全方位地确保 PowerEdge 服务器在 “从生产、部署及以后”的整个生命周期内的安全性。通过戴尔安全组件验证（面向服务器的首个同类产品 7，也是戴尔安全供应链保障流程的延伸），安全性在部署之前就已落实到位。凭借 PowerEdge UEFI 安全启动自定义等独特的功能 8，可以更密切地管理启动安全性，从而更好地阻止攻击。

戴尔还称，通过独特设计的机箱，这些新服务器采用矢量风道设计和自适应散热技术，以更高效地利用电力，其能效比前代产品提高高达 60%1。再加上多重散热，PowerEdge 服务器可自动将气流导向服务器最热的部分，从而更好地散热。用于特定服务器的直接液冷技术采用专有泄漏感应技术，可帮助客户更快地发现并解决问题。

借助 APEX 项目，戴尔正在重新设计客户获取和消费IT的方式。Dell Technologies Cloud Console 将为 APEX 项目奠定基础，为企业管理云和即服务之旅提供统一无缝的体验。

通过 Dell Tech Cloud Console，客户现在可以在私有云或混合云环境中订阅并配置计算实例，针对自己的工作负载精细地调整基础设施功能。未来，企业将能够为虚拟机和基于容器的工作负载配置实例，并将它们交付到数据中心或边缘计算，所有这些都采用按需付费的定价模式。

此外，新款 PowerEdge 服务器系列还支持按需付费，使得客户可以根据实际使用规模而购买所需的技术。

IT之家了解到，采用第三代 AMD 霄龙处理器的戴尔易安信 PowerEdge C6525、R7525、R6525、R7515 和 R6515 服务器现已在全球上市。采用第三代 AMD 霄龙处理器和 NVIDIA A100 GPU 的戴尔易安信 PowerEdge XE8545 服务器计划于 3 月 29 日在全球上市。采用第三代英特尔 ® 至强 ® 可扩展处理器的戴尔易安信 PowerEdge C6520、MX750c、R750、R750xa、R650 服务器计划于 2021 年 5 月在全球上市。戴尔易安信 PowerEdge R750xs、R650xs、R550、R450 以及坚固型 PowerEdge XR11 和 XR12 计划于 2021 年第二季度上市。