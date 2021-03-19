Apple Watch Series 6 体验：更健康、更方便、更省电

苹果一贯的实力就是干一行行一行，在智能手表这一行也是这样，自 2014 年发布以来，它小小的体内蕴藏的黑科技在行业内一直独领风骚。如今 Apple Watch 已经出到了 Apple Watch Series 6，笔者也是拿到了红色铝合金版 40mm 和 44mm 两块表以及库克同款的彩虹表带，那么它们的表现究竟如何呢？

外观还是一脉相承

老实说，Apple Watch Series 6 的正面没有任何变化，和 Series 5 一样，都是一块支持全天候显示的 LTPO 显示屏，所谓全天候显示，就是类似手机上的 “Always On Display” 功能，在息屏时依然可以显示时间等信息。但由于采用了 LTPO 材质，这块屏幕支持最低 1Hz，最高 60Hz 的刷新率，把对续航的影响降到了最低。有了全天候显示功能的加持，如今的 Apple Watch Series 6 更具装饰性，也更像是一块传统手表了。

背面相比于前代 Apple Watch 也有了一些小小的升级，新增的血氧传感器可以像测心率一样测血氧了。由于新冠肺炎的一大症状就是血氧含量的下降，因此这个功能在疫情的阴霾还没有完全散去的今天显得格外实用。

自 2018 年起，苹果每年都会推出一款彩虹色的 Apple Watch Pride Edition 表盘和表带，以此表达对 LGBTQ + 等 “性少数团体” 的支持。笔者也收到了 44mm 的彩虹表带，表带材质和运动型表带相同，配合定制的表盘，观感特别讨喜。

总的来说，虽然外观上面总体来说基本没有变化，但它的观感依旧不落俗套，有着一种浑然一体的品质感，海量的配套表带和表盘也让它兼具了时尚单品的身份。

续航长了一点点，充电快了一小时

续航和充电是大部分智能手表用户最关心的环节，在苹果官网上，Apple Watch Series 6 的续航仍然被标注为 18h，但是经过笔者一天的高强度测试（期间全程连接 WiFi、全天开启心率检测并进行了约 50 分钟的锻炼），23 小时后电池仍然剩余 19%，可见在 LTPO 显示屏的加持下，Apple Watch Series 6 绝对是不止 18h 的，属于是一天以上，两天未满的水平。

Apple Watch Series 6 的充电速度有了不小的提升，充满电的时间从 2 个半小时缩短至了 1 个半小时。考虑到一天使用下来可能还剩 20-30% 的电量，实际上只需要睡前调 1 个小时充满电，就可以在晚上享受睡眠监测功能了。

WatchOS 7 更关注健康了

在笔者激活手表后，全新的 WatchOS 7 也徐徐展现在了我的面前。苹果现在对于 Apple Watch 的产品定位已经越来越明确了，就是一个时尚的健康伴侣。打开应用列表，一半的应用都与健康有关。

笔者尝试戴上 Apple Watch Series 6 进行了两次各 20 分钟的户外步行，在运动前，iPhone 上会自动下载《健身》App，在手表和 App 中都可以查询动态卡路里、站立时长和锻炼时长、步数和距离等数据。如果检测到你在某方面的表现出现下降趋势，App 会提供建议和指导，帮助你重新找到状态，重新回到正轨。

苹果还在《健身》App 中加入了奖章系统，就像电子游戏用成就系统引导玩家探索世界一样，苹果用奖章系统鼓励人们迈开双腿，保持健康。

当然只是单纯的记录运动就太小儿科了，Apple Watch Series 6 搭载了有史以来最为丰富的传感器。当你心情紧张时，它会提醒你来 1 分钟的深呼吸来调整情绪。

如果你想要睡觉，直接在控制中心就可以进入睡眠模式，设定好生物钟，它就会在睡前帮你开启免打扰，在睡眠中监测你的睡眠质量，并在预定的时间叫你起床，笔者亲自睡了一觉，实测数据非常准确。

如果你想要进行户外运动，它可以为你提供精准的位置信息和海拔数据。

如果检测到周围特别嘈杂，它也会提醒你噪音的危害并赶紧远离。

在新冠肺炎疫情依然存在的今天，WatchOS 7 也提供了一个辅助方案：洗手检测功能。Apple Watch 会在检测到洗手时，督促你洗满 20 秒并调整姿势，不过笔者测试有时并不能正确触发这个功能。

孩子和老人们也能用 Apple Watch 了

在过去，Apple Watch 必须配合 iPhone 使用，这就劝退了一大批没有 iPhone 的用户，尤其是孩子和老人们。但在 WatchOS 7 中，你可以把手表设置为家人使用，这样就可以在没有 iPhone 的情况下使用绝大多数功能了，当然，如果要在户外使用的话，还是购买蜂窝数据版比较好。

对于孩子，Apple Watch Series 6 可以直接化身儿童手表。父母在 iPhone 上就可以查看孩子的位置，并且在孩子迟到或早退时提供警报信息。当孩子上课的时候，不免会分心摆弄手表，家长就可以远程进行管理。联系什么人，下载什么 App，什么时候允许操作，都可以被管控，让孩子专心学习。当孩子上体育课的时候，也可以提供一套适用于孩子们的锻炼方案，更准确地为孩子计算距离和配速等指标。

不过体育课上孩子们跌跌撞撞，难免会把表给摔坏，如果是买给孩子们使用的话，还是建议配套买一个 AppleCare+，对于 Apple Watch Series 6 来说，两年的售价为 699 元，对于 Apple Watch 这种维修要求比较专业的的产品，AppleCare + 还是相当划算的。

对于老人，Apple Watch Series 6 也做了不少的适配。界面可以使用大字体便于阅读，音量比 Apple Watch Series 3 提升了 50%，配合 esim 卡可以免提接打电话。在 “心脏” App 中，可以远程查询老人的心率，如果发生心律不齐还可以立刻推送提醒。

当然最重要的还是摔倒检测功能了，如果 Apple Watch 检测到用户摔跤且长时间倒地不起，就可以快速进行 SOS 呼叫。老人意外摔倒引发的事故还是相当多的，有了这个功能，也许能挽救不少生命。

软件生态依旧是苹果的长项

Apple Watch Series 6 的处理芯片由 S5 升级到了 S6，相比于上一代在性能方面的提升并不大，但流畅使用各种腕上 App 肯定是妥妥的。

在 Apple Watch 上，笔者依然能够体会到苹果对软件生态强大的号召力。我们可以选择在手机端的 AppStore 安装 App，然后手表上就会自动同步。我们也可以反过来，在手表上的 AppStore 安装，然后同步到手机上。

苹果第一方应用往往都有着比较丰富的功能，通过 Siri 语音查找、App Store 首页推荐、语音手写搜索等方式就可以独立安装应用，比如指南针、语音备忘录和计算器，即便要输入密码也可以直接用 iPhone 密码本上保存的密码，体验非常好。

目前许多常用第三方应用也都适配了手表版本，但功能会比较简单。比如 IT之家可以浏览最新的几条新闻，微信可以回复最近联系人的消息，滴滴可以快速叫车，WPS 可以拿手表做 PPT 遥控器。可以看出，类似于 IT之家的这些应用并不能独立使用，更多是作为一个场景的补充。

适合老用户升级的新作品，适合新用户入手的好旗舰

总的来说，Apple Watch Series 6 是目前最先进的 Apple Watch，在各项功能上都能带来优秀的体验，尤其是对身体健康的监测有不小的帮助。如果你是 Apple Watch 系列的老用户的话，它顺滑的体验绝对会让你耳目一新。

在 3 月份，苹果开启了 “健康的未来，现在戴上” 活动。符合条件的旧 Apple Watch 可以进行折抵换购，并且还有额外的折抵补贴。举个例子，如果你是 Apple Watch Series 4 的老用户，即可在享受补贴价的基础上，再享受 24 期免息，每月 96 元就能拿下 Apple Watch Series 6，点此了解。

对于没有用过 Apple Watch 的群体来说，如果预算有限但还是想尝试一下，笔者建议体验一下 Apple WatchSE，除了缺少全天候显示屏以外，其它的体验与旗舰款相比并没有太大差距，而价格则便宜了 1000 元。当然，如果你预算充足的话，还是建议直接上 Apple Watch Series 6，它能带给你 Apple Watch 最完整的体验。