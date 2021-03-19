最小骁龙 888 旗舰，华硕 ZenFone 8 Mini 曝光：采用 5.9 英寸屏

IT之家 3 月 19 日消息 本月初华硕推出了今年的第一款旗舰手机 ROG Phone 5，不过 ROG Phone 5 并不是华硕将在 2021 年推出的唯一一款旗舰手机。外媒 XDA 对内核源代码和固件进行了分析，发现了华硕 ZenFone 8 系列的一些线索。

预计华硕 ZenFone 8 系列将推出多款手机，去年的 ZenFone 7 为该系列增加了一款 “Pro”机型，而据悉 ZenFone 8 系列将增加一款 “Mini”版本，该版本将定位小屏旗舰。此外，还有一个神秘的 “华硕 ZenFone 8 Flip”出现在几天前的谷歌支持文档中，但不知道传闻中的 “Mini”和 “Flip”机型是否是同一个。

外媒 XDA 查看了华硕 ROG Phone 5 的内核源代码，发现了可能是三款华硕新旗舰手机的参考资料。这三款手机的代号分别为 SAKE、PICASSO 和 VODKA。IT之家了解到，ZenFone 7 系列的代号为 TEQUILA，而 ROG Phone 3 和 ROG Phone 5 的代号分别为 OBIWAN 和 ANAKIN。

外媒预计 SAKE 将是传闻中的 ZenFone 8 Mini，因为该机采用 5.92 英寸 OLED 显示屏，并且在华硕的软件中被称为 “小手机”。该面板的配置文件还提到，其将支持 120Hz 刷新率和全高清 +（2400×1080）分辨率。至于摄像头，只发现了它的两个图像传感器：6400 万像素的索尼 IMX686 和新的索尼 IMX663。

另一方面，PICASSO 机型则似乎采用了与 ZenFone 7 系列相同的面板：6.67 英寸三星制造的 OLED 面板，分辨率为全高清 +。PICASSO 的摄像头硬件也与 ZenFone 7 系列非常相似，只是多了一个 2400 万像素的图像传感器，在内核中被奇怪地定义为 “前置”传感器。最后，传闻中的 VODKA 设备信息则不多。

值得一提的是，这三款手机都采用了旗舰级的骁龙 888 芯片组。下面是外媒对三款手机的信息汇总：