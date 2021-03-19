与德国电信合作，Nreal Light MR 混合现实眼镜登陆欧洲市场

3 月 19 日消息，近日混合现实（MR）企业 Nreal 宣布，与欧洲最大的电信运营商德国电信合作推出首款 Nreal Light 混合现实眼镜，于 3 月 17 日正式发售，当地用户可登陆德国电信官网订购。这也是在本月内与沃达丰合作后，Nreal 再次携手全球主流移动运营商登陆海外市场，共推 XR 产业发展。

“随着 Nreal Light 的推出，德国电信将在欧洲市场上开辟一种新的终端设备类别，智能手机与 MR 眼镜结合使用可以为消费者带来意想不到的体验。” 德国电信副总裁 Wolfgang Groening 表示，娱乐，购物，游戏和社交等领域的新 MR 应用将丰富我们的现实，为用户提供全新的交互体验。

“我们的目标是使 Nreal Light 用户能够充分体验众多 XR 生态内容。” Nreal 创始人兼 CEO 徐驰指出，有了这些，用户就可以真正享受到全新的，身临其境的混合现实体验。

相比 VR 封闭的虚拟世界，MR 能够与现实环境融合，使用场景更开放且灵活。

作为欧洲第一家开始正式发售混合现实眼镜 Nreal Light 的运营商，德国电信正在向公众开放 5G 网络中面向通信、娱乐与交互的新机会。基于 Nreal Light 的便携性以及可连接手机、PC、平板等智能终端的特性，用户可以随时体验大屏观影、沉浸式游戏体验、MR 购物等，即插即用的使用方式降低了使用门槛，而 5G 网络的高带宽、低延时保证了体验的流畅与稳定性。

Nreal Light 混合现实眼镜形似墨镜、体积轻小，同时可以为用户带来高清巨幕观影体验，通过与智能手机的连接为 Nreal Light 提供了 5G 网络连接，而 Nreal 的 3D 操作系统 Nebula 可以将手机中已有的安卓应用无缝移植到 MR 眼镜中呈现。

此次德国电信与 Nreal 的合作不仅涉及硬件的销售。在德国电信的技术孵化平台 Hubraum 的混合现实计划中，有 13 家国际初创公司使用 Nreal Light 眼镜完成内容开发，后续这些内容将上线 Google Play。并且，Unity 和 Qualcomm 等其他技术合作伙伴也积极参与到游戏、体育或生产力等领域的应用内容开发。

此前，Nreal Light 就已经进入韩国和日本市场。在 2020 年底，沃达丰就曾宣布，将在今年第一季度向消费者和企业客户发售 Nreal Light 眼镜，随后在今年在 3 月 18 日正式登陆德国市场。据悉，Nreal Light 还将陆续在西班牙、美国等国家发售，进一步拓展全球业务布局，推动 XR 产业发展。