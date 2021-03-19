黑鲨游戏手机公布全新代言人：青年演员彭昱畅

IT之家 3 月 19 日消息 今天上午，黑鲨游戏手机官方微博宣布青年演员彭昱畅成为其全新品牌代言人。

彭昱畅是中国新生代演员，2017 年，凭借校园励志片《闪光少女》提名第 20 届上海电影节亚洲新人奖最佳男演员奖。2018 年，作为固定成员参加湖南卫视综艺节目《向往的生活》第二季，同年凭借电影《大象席地而坐》提名第 55 届台湾电影金马奖最佳男主角奖。2020 年 12 月 11 日，其主演的喜剧片《沐浴之王》上映，并取得不错的口碑。

IT之家了解到，彭昱畅代言的首款黑鲨手机将是黑鲨游戏手机 4 系列，并且在公布代言人的海报中，还展示了黑鲨手机 4 的外观，黑鲨手机在背面有一个大大的 X 形装饰。硬件配置上，黑鲨官方此前透露过，黑鲨手机 4 将全系标配升降肩键，为玩家带来更好的游戏体验。

黑鲨游戏手机 4 系列将于 3 月 23 日正式发布，根据曝光消息，本次发布大杯和超大杯的黑鲨 4 、黑鲨 4 Pro，分别将搭载次顶级的处理器高通骁龙 870 和顶级旗舰处理器骁龙 888 。黑鲨 4 Pro 搭载 6.67 英寸高素质 1080p 分辨率屏幕，另外全系标配 4500mAh 电池，支持 120W 快充，充电时间小于 15 分钟。