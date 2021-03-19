首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

4499 元起，OPPO Find X3 系列今日首销：15 秒销售额破亿

2021/3/19 12:13:38 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 3 月 19 日消息 OPPO Find 系列的十周年之作 OPPO Find X3 系列今日正式首发上市，售价 4499 元起，据官方消息称，该系列开售仅 15 秒销售额就破亿。

作为 Find 十年理想之作，OPPO Find X3 系列在设计、屏幕、拍照、性能、色彩管理、操作系统等层面都有一定提升，相比上代起售价低了1000元，新机具体售价信息如下：

  • Find X3（骁龙 870）：8GB+128GB 售价 4499 元，256GB 售价 4999 元

  • Find X3 Pro（骁龙 888）：8GB+256GB 售价 5499 元，12+256GB 售价 5999 元，16+512GB 售价 6999 元

配置方面，OPPO Find X3 Pro 搭载新一代旗舰移动平台骁龙 888，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。


OPPO Find X3 系列首次支持全链路色彩管理，配备 6.7 英寸 QHD+ 屏幕，采用了全新的 LTPO 混合背板技术，可实现 1Hz-120Hz 范围内无感调节 120 档刷新率

影响方面，该机搭载双 5000 万像素 1/1.56 寸的 IMX766 主摄，50MP 超广角镜头采用 “自由曲面”，加之行业首发的 60 倍显微镜头，辅以 1300 万长焦镜头，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列采用太空感设计、一体流线机身、环形山影像镜组，厚 8.26 毫米，重 193g，提供镜黑、雾蓝、凝白三色以及 “宇宙摩卡”素皮版本。

京东OPPO Find X34499元直达链接京东OPPO Find X3 Pro5999元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO Find X3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用