小米造车再起波澜：最快 4 月立项，专利已有 30 多项

小米离下场造车越来越近了！

就在今天上午，36 氪报道称，小米最快预计四月就确立汽车项目，主打科技属性，定位中高端市场，造车计划的负责人则是小米老将王川。

如果该消息属实，则意味着中国的新造车市场将迎来又一位重磅选手，小米甚至会再次用自己的 “价格屠夫”式打法，扰动整个新能源市场。

在苹果、谷歌、亚马逊、华为、BAT 等一众科技与互联网巨头纷纷杀入智能汽车赛道的大背景下，相信雷军和小米也很难不去思考是否要造车一事。

虽然官方还未正式确定此事，但不容忽视的是，小米从 8 年前就已经开始在汽车领域进行布局，总计申请了 30 多项汽车专利。不仅总数量领先老对手 OPPO 和 vivo，更是还有像是 “用眼睛调节后视镜”、“检测前方行人并自动降低鸣笛音量”等较有创意的想法。

那么这 8 年来，小米到底积攒了哪些专利？老对手 OPPO 和 vivo 在汽车领域的专利布局情况又怎样呢？通过国家专利局的专利文件，即可看出所以然来。

一、手机厂商涉足汽车 小米 OV 申请专利 60 项

为了知道手机企业如小米、OPPO、vivo 在汽车领域做了哪些，车东西在国家知识产权局找到了这三家企业在汽车领域的专利情况，发现这三家企业都已经悄悄的做了专利布局。

▲小米、OPPO、vivo 汽车专利汇总

在这三家企业当中，涉足汽车领域最早且专利数量最多的是小米公司，国家知识产权局官网显示，小米在 2012 年就开始申请汽车方面的专利，那时候小米才刚刚建立，手机市场还没有稳固下来就已经开始布局汽车领域了，其目光的前瞻性值得敬佩。

经过 8 年多的技术积累，至今已经申请了超过 30 项汽车方面的专利。可以说，小米在汽车领域已经积累了不少的技术基础，也难怪会有媒体称小米将要下场造车了。

不过，小米在汽车方面的专利布局更多的还是集中在智能座舱领域和行测和安全方面，对于目前最为火热的自动驾驶技术却并没有布局，而电动汽车的核心三电系统也没有布局。

相比较于小米，OPPO 和 vivo 在汽车领域的入局时间就没那么早了。国家知识产权局官网显示，这两家企业都是 2015 年开始申请汽车方面的专利，也就是说，从 2015 年开始，这两家企业才开始在汽车领域布局。

而 2015 年的时候，汽车四化已经兴起了，一部分新造车公司也都在那一年成立的，OPPO 和 vivo 也在那个时间点看到了智能汽车的苗头。

不过，虽然 2015 年就已经布局了智能汽车领域，但这两家企业在这方面投入的精力似乎并不算多，都仅仅有十几项汽车方面的专利，与其他跨界玩家相比差距都还比较大。

从专利上来看，OPPO 和 vivo 的专利则更集中在智能座舱领域，在车机上的专利项目比较多，对自动驾驶完全没有涉猎，也相当于说明了这两家在汽车领域的打法——专注智能座舱。

总的来看，小米、OPPO、vivo 这三家头部的手机厂商对于智能电动汽车的布局也已经开始了，三家目前已经合计申请了近 60 项专利。而随着百度、阿里等新玩家开始下场造车，受到这股潮流的影响，这三家手机企业是否会在汽车市场进一步发力也说不定。

二、小米：汽车专利最多，用眼就能调节后视镜

在众多的手机厂商里面，小米一直被认为是最有可能造车的。而近期关于小米造车的传闻也是层出不穷，通过汽车方面的专利来看，目前已经申请了多项汽车专利。

从国家知识产权局的信息来看，小米在汽车方面的专利主要集中在三个方面，分别是智能座舱方面、行车安全方面和其他一些方面。而通过对专利的分析，我们也在这种专利中找到一些非常有趣的内容，也发现了小米作为跨界玩家的不同思路。

▲小米汽车专利汇总

在智能座舱方面，小米申请了一个非常有意思的专利，名称为后视镜调整方法、装置及终端。目前汽车厂的后视镜，司机只能通过手动扭动和电按钮调整，如果在车辆的行驶过程中，无论采用哪种方面都有一定的风险。

小米的专利则彻底的解决了这个问题，车上将会安装一个摄像头，能够直接识别到用户的虹膜，用户眼睛发生移动之后，车辆能够识别出用户眼睛移动的角度的变化信息，根据该角度的变化信息自动调整后视镜的位置，进而使得用户能够通过后视镜的反射获得指定范围的视野。

换句话说就是，车内的摄像机能够锁定用户的虹膜，用户在看后视镜的时候，车辆会根据用户眼睛偏转的角度自动调节后视镜，让用户能够获得最好的观看角度，让后视镜实现随眼而动的效果。这一设计不但非常实用，也让车辆的科幻属性进一步增强。

▲小米汽车专利图解

此外，小米在座舱方面也进行了很多人性化的设计，一般成年人开车放音乐的时候，可能会采用较高的音量，但并不适用于小朋友。小米的设想的是，在儿童座椅上安装一个压力传感器，在没有感受到的压力的时候就代表车内没有小朋友，音响可以适当的增加，反之，车辆将会自动降低车内音响的声音，为小朋友提供一个良好的乘坐环境。

在日常的上下班出行中，很多车主都会开启导航来看路况，这就需要车主每次出发都要搜索一下导航目的地，小米的专利也解决了这种麻烦，通过识别车主身份，然后在上下班的时间段自动为车主提供导航服务，让车主可以省去搜索的过程。

而车主的双手都占用无法打开后备箱的时候，通过对身份的识别，车辆也可以自动打开后备箱。

行车安全也是小米的汽车专利中涉及比较多的项目，通过车内的监控设备，车辆会记录车主的驾驶时间和休息时间，当驾驶时间和休息时间不成比例的时候，车辆会主动项车主发出预警，提醒车主停车休息。

通过压力传感器的使用，车辆会根据车身目前的重量来自动的调整车辆的油门的开合度，在车辆负重的时候，也能让车主感受到正常的油门踩踏程度。

同时，车辆也会对车主的驾驶行为做观测，当驾驶员没就位于刹车踏板或者就位于油门踏板，车辆发出预警提示，培养驾驶员脚默认在刹车踏板而非油门踏板的驾驶习惯。

除此之外，小米的汽车专利也考虑到了路上行上的安全。小米的汽车专利显示，车辆能够识别车辆前方是汽车还是行人，当检测结果为行人时，车主鸣笛时，声音会适度减轻，减少由于鸣笛音量过大给行人带来的损害。

▲小米汽车专利图解

车辆还会观测行人的形体信息识别行人的行为目的，提升驾驶的安全性。而在车辆停下的时候，根据周边的环境，车门的开合度也会有所不同，进一步降低事故发生的可能性。

另外，小米还申请了一些汽车零部件的制造专利，以及一些配件如车衣和充电枪的设计专利，进一步深化了自己对于汽车领域的布局。

总的来看，小米在汽车领域也花费了很多的心思，在智能座舱和行车安全方面都有了自己的独特思考，而一旦确定造车或者将以供应商的身份进入汽车领域，这些有趣的设计也将会出现在汽车上。

三、OPPO：脑洞太大，让车主用脑电波接电话

与小米的多方布局不用，OPPO 在汽车方面的专利比较集中，主要是在智能座舱方面，而且部分专利内容也脑洞大开。

▲OPPO 汽车专利汇总

其中一项专利非常具备科幻感，车主可以通过脑电波来控制接听电话。在具体应用上，车主需要携带一款具备脑电波传感器的电子装置，在上车之后，该电子装置可以和车辆的中控系统互联，当处在互联状态下，电子装置的控制模式将会切换成脑电波控制模式。

这时，如果有被动呼叫请求，电子设备中的脑电波传感器将会采集用户的脑电波信号，根据脑电波信号确定响应被动呼叫请求，然后建立通话连接。通过这种设计，驾驶员在行车途中接听电话将会变得更加智能、安全和便捷。

在驾驶员驾车行驶的过程中，如果导航开启了，在预设的时间段内如驾驶经过复杂路段或者穿过人群的时候，车机上的应用收到的弹框事件将会被隐藏起来，不影响导航的使用，等到过了这样的路况之后，才会推送弹框。这也能够降低驾驶员在驾驶过程中的看屏幕导致分心的情况出现。

除此之外，车辆上的定位装置可以确认车辆的位置，然后与车机产生联动，举个例子来说，如果车辆定位显示位于停车场内，后续终端可以根据判断结果可以显示停车费的缴纳入口，车主在车上就能够完成停车费的缴纳，可直接驶出停车站，减少了人工缴费带来的麻烦。

而 OPPO 在座舱方面也有一定的专利积累，一个非常有用的专利是可以自动调节车辆的座椅靠背。专利内容显示，通过车内的结构光组件可以获取驾驶员的深度图像，能够从这些深度图像内获取到驾驶员的身高比例信息。

之后，车辆将会根据驾驶员的身高比例信息自动调整驾驶座椅位置，通过这一项专利，驾驶员就不需要再花费时间在调整座椅靠背上。

车辆还可以根据实时位置信息、停车位置信息和当前的时间确定时候满足预置的空调启动条件，一旦满足了条件，车辆的空调就会自动启动。

此外，得益于 OPPO 在手机摄像方面的不断探索，OPPO 在汽车的图像处理方面也申请了一项专利。专利显示，车辆终端上的图像采集系统能够有效的去除采集的图像中的雾，是汽车在有雾天气下记录的行驶视频图像更加清晰。

▲OPPO 汽车专利图解

而在行车安全方面，一旦驾驶员的驾驶行为出现异常反应，车辆就会有行车危险提醒，以提高驾驶员的警觉。

如果在车辆发生了碰撞事故，车载终端将会第一时间发送报警信息给预设对象，报警信息包括车辆当前的位置信息等，这一专利能够使有关部门快速获取事故信息，能够提升处理效率，也能够减少意外事故的发生。

从专利信息上来看，OPPO 在汽车方面的专利也非常有趣，通过脑电波控制接听电话，车上座椅靠背根据驾驶员的信息的自动调节，这两项专利看上去都更像科幻电影中的场景。此外，OPPO 也申请了很多关注驾驶便捷性的专利，能够让驾驶员更加享受驾驶过程。

目前 OPPO 已经宣布与理想汽车达成合作，Find X3 系列可作为理想 ONE 的蓝牙车钥匙，并提供远程车控的功能。

四、vivo：专注车机 歌曲主题个性化推荐

OPPO 的兄弟品牌 vivo 虽然在汽车方面的传闻并不算多，但是这家公司也悄悄在汽车领域申请了多项专利，跟另外两家手机企业相似，vivo 的汽车专利也主要集中字智能座舱方面。

▲vivo 汽车专利汇总

vivo 的汽车专利中，有两个车机方面的专利看上去非常有趣，其中一个是歌曲推送方面的专利。专利显示，接收移动终端启动音乐进程时发送的其当前环境的环境信息，包括声音信息、地理位置信息和运动状态。

根据环境信息，确定与终端所处环境匹配的场景歌曲，然后将歌曲推送到终端，而这一过程不需要注册账号及人工选择歌曲。

在这项专利的帮助下，驾驶员在夜间驾驶的时候，车辆可能会自动播放比较激昂的音乐，来帮助驾驶员抵消困意，在日间出行的时候也会有适合环境的音乐出现，这也能够提升驾驶员的驾驶感受。

▲vivo 汽车专利图解

另一项专利则与汽车车机专题切换相关，车辆将会获取壁纸图像信息或用户的特征信息，根据获得信息确定匹配的主题类型，将终端主题或应用主题切换为与所述匹配主题类型相应的主题。

这项专利能够简化主题切换流程，提高了主题切换的人机交互体验，也能够让车辆的主题更加个性化。

此外，vivo 的专利上还有移动终端（即手机）和车机的互动，当移动终端的移动速度大于预设速度时，所述移动终端将会进入安全模式，将隐藏界面上的预设应用程序、拦截预设应用程序推送的状态栏通知和拦截预设应用程序的弹出窗口中的一种或多种。

通过这项设计，能够减少用户在行走或者驾驶过程中频繁使用手机，能够让用户更加关注周边的环境，给用户带来更多的安全保障。

在行车安全方面，vivo 也做了专利布局，在驾驶过程中，车辆会持续监测用户的生理特征指标，随时判断驾驶员的驾驶行为是否为非正常的驾驶行为。

如果车辆在行驶中存在危险驾驶行为，车辆会根据不同危险等级对应的报警方式对向车主发出警报。

在行驶中，车辆会根据当前速、前车的车速以及与前车的车距，自动确定与前车存在发生追尾的风险，并发送警示消息以警示用户。

▲vivo 汽车专利图解

虽然 vivo 在汽车领域的专利并不算多，但是其专利都非常实用，既有为了提升驾驶员的驾驶感受而做的设计，也有为了保证驾驶员的安全驾驶做的设计。相比较之下，vivo 的汽车专利更容易出现在汽车上面。

五、专利布局存在差距 但下场造车仍有可能

从上面的信息不难看出，目前小米、OPPO、vivo 都申请了不少汽车方面的专利，这也不禁让人联想，这些企业是否会参与造车？

毕竟此前关于这三家企业要下场造车的消息可不少，最突出的无疑是小米。在 2014 年，互联网造车的潮流刚刚兴起的时候，就有人称小米将要造车，但被小米董事长雷军坚定否决了。

2017 年，小米和北汽集团签署了战略合作协议，就又有小米造车的传闻了。而去年 6 月份，小米商城官方微博发布印有汽车轮廓的海报，被外界视为小米要下场造车标志，当然小米集团又一次否认了。

有趣的是，去年年底网络传言称小米将和比亚迪联合发布了 “年轻人的第一辆车” 青悦 S1，甚至都发出了海报，不过，小米集团再一次否认了。

再加上这一次，小米集团已经被传出了 5 次造车绯闻了。这可能也跟小米在新一轮造车潮频频亮相有关。

目前小米已经给新造车公司如蔚来、小鹏都进行了投资，参与了蔚来汽车的 A 轮融资，投资过亿元；前后向小鹏汽车投资了超过 4.5 亿美元（约合人民币 29 亿元）。在小鹏汽车上市的时候，雷军甚至直接去到了敲钟现场。

不过，虽然投资频频，但是小米造车还并不明朗。

无独有偶，最近一段时间 OPPO 造车专利曝光，关于 OPPO 造车的传闻也开始兴起。此前，OPPO 创始人陈明永曾表示：OPPO 只有两种可能性，一种不做汽车，第二种做汽车，并只做自己擅长做的及能做的，而不是我们亲自去打造一辆汽车。

从陈明永的话中也可以看出，OPPO 对于汽车行业还是有一定的兴趣的，是否会造车也并不确定。而 vivo 虽然在造车这件事上没有小米、OPPO 话题多，但是每次谈到手机厂商要造车的事，vivo 也会被公众列为潜在造车对象。

那么，这三家公司真的具备造车的条件了吗？

从专利的具体内容上来看还没有，这三个手机厂商在汽车方面的专利都主要集中在智能座舱领域和行车安全方面，这两个方向虽然也是汽车领域非常关键的方向，但并不是核心领域。

对于目前的汽车产业来说，电动车将会是主流的发展发向，这三家手机企业如果要造车也必将会选择电动汽车。而电动汽车中，最关键的无疑是车辆的三电系统，三电系统的优劣决定了整辆汽车的表现情况。

特斯拉之所以能在电动汽车领域占据绝对的统治地位，也跟其三电方面的优越表现分不开。

但从小米、OPPO、vivo 的专利来看，却没有一项专利是关于三电系统的，说明这三家公司在这一方面并没有任何技术积累。

其次，自动驾驶目前也是车企非常重要的一个竞争点，特斯拉、小鹏、蔚来、通用等车企都可以实现高速上自动驾驶、自动超车、自动下闸道，这也成为了车企独特的竞争点。而另外一些车企也都纷纷成立了自动驾驶部门在进行自动驾驶技术的进一步开发。

但这是否就说明了手机厂商并不会下场造车呢？

科技企业跨行造车，除了自己下场生产，还有一种方法就是寻找其他企业来代工生产，目前百度就是采用了这样的造车方式。而根据 36 氪的报道，小米曾经和宝沃汽车和定位于城配物流的开云汽车等都有接触，但与宝沃汽车的洽谈已经停止，不过仍有消息人士表示，小米倾向于寻找有生产资源，便于通过重组进行控制的合作方。

也就是说，生产经验和部分技术的限制只是目前的限制因素，如果这些企业决定造车，凭借其自身的研发经验和资金支撑，在汽车领域赛道上仍有一定的竞争力。

结语：汽车领域正在迎来更多元的玩家参与

在汽车四化浪潮的带领下，汽车产业迎来了巨大的变化，而在这一过程中，也让更多的企业有了跨界进入汽车领域的机会。

目前互联网企业如百度阿里腾讯等都已经在汽车领域占据了一定的地位，随着华为在汽车领域开始布局，更多的手机厂商也开始探索进入汽车行业的可能性。

目前小米、OPPO、vivo 这三个较为成功的手机企业也开始在汽车方面申请专利进行布局，而更多的跨界玩家的参与也让汽车领域变得更加热闹。