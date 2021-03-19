中国超高清视频产业联盟：下一步将大力推动 HDR Vivid 技术应用部署

IT之家3月19日消息 日前，中国超高清视频产业联盟知识产权政策宣讲会在深圳召开。会议由联盟知识产权工作组组长郝文建主持，中国超高清视频产业联盟副秘书长燕兴、标准制定工作组组长范科峰、评测认证工作组组长邓文治，终端与芯片工作组王敏出席会议。

官方表示，2020年，联盟发布了《测试认证管理办法》及HDR Vivid认证实施规则文件。首批采用HDR Vivid标准的电影和纪录片在腾讯视频平台发布；目前，部分手机移动端及电视端已支持HDR Vivid技术。下一步，联盟将加强标准与专利的互动，大力推动应用及部署，加快自主技术的全面落地实施。

会上，针对中国超高清视频产业联盟知识产权与代码共享政策，向联盟内成员宣传贯彻了中国超高清视频产业联盟知识产权政策及代码共享政策的编制背景、政策要点及操作流程。

IT之家了解到，中国超高清视频产业联盟 CUVA 于 2018 年成立，专注于推动中国超高清视频产业发展。截止 2021 年 1 月，联盟成员已有 125 家，包括：央视总台、华为、中国移动、中国联通、中国电信、京东方、创维、康佳、TCL、海信等。HDR Vivid(菁彩 HDR)视频标准由中国超高清视频产业联盟发布。官方表示，与传统的 SDR(标准动态范围)相比，HDR Vivid 高光亮度是其 40 倍。HDR Vivid 技术通过智能计算，让不同的显示设备都能呈现最优画面观看效果。

1 月底，腾讯视频全球率先上线了 HDR Vivid 内容，官方表示，普通消费者可以通过腾讯视频观看采用 HDR Vivid 格式的高品质影像内容。