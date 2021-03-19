因 5G 网络质量未达预期，韩国用户向运营商发起集体诉讼

北京时间 3 月 19 日消息 据韩联社报道，业内人士本周四透露，目前有数百名韩国 5G 用户打算共同对韩国三大电信运营商——SK 电讯（SK Telecom）、韩国电信（KT）和 LG U+（LG Uplus）采取法律诉讼，原因是这些运营商提供的 5G 网络连接不畅，并且网络质量较差。

负责相关诉讼的 Joowon 律师事务所律师 Kim Jin-wook 透露，截至本周四，大约 1000 名韩国 5G 智能手机用户表示有意参与集体诉讼，并寻求三家移动运营商因其 5G 网络质量未达预期而向每位用户至少赔偿 100 万韩元（890 美元）。这些用户指出，尽管 5G 资费更贵，但是服务质量却并不如人意。

Kim Jin-wook 认为，5G 网络质量与此前的 4G LTE 网络相比并没有明显的改善，并且存在可用性受限之类的缺点。

根据行业研究机构 Opensignal 的数据，截至去年 11 月，韩国三家电信运营商已部署了 166250 座 5G 基站，仅达到韩国市场 4G 基站数量的 19%。

▲图片来源：Yonhap。

目前韩国的 5G 网络主要覆盖在首尔等大城市地区，韩国运营商的目标是到明年实现全国范围的 5G 网络覆盖。

此外，韩国运营商最初宣称 5G 的下载速度是 4G LTE 的 20 倍，但是去年的一份政府报告发现，韩国的平均 5G 下载速度大约比 4G 速度快 4 倍。

Kim Jin-wook 表示：“考虑到 5G 套餐计划比 4G LTE 套餐计划每月贵了 5 万韩元，我们希望签订两年期合约计划的用户每人可获得 100 万韩元的补偿。”

他补充说，集体诉讼将在聚集了更多参与者之后于今年 5 月发起。

实际上，韩国 5G 用户对实际 5G 网络速度和质量不及运营商前期宣传的抱怨由来已久。

消费者权益保护组织——韩国消费者组织全国委员会（Consumer National National Council of Consumer Organisation）在去年 10 月建议韩国运营商向申请因 5G 服务质量不佳进行调解的每位用户支付多达 35 万韩元的赔偿。

根据韩国 ICT 部的数据，截至今年 1 月份，韩国的 5G 用户数为 1287 万，占据韩国 7069 万移动网络用户总数的 18.2%。

韩国电信运营商最近推出了更便宜的 5G 套餐计划，意在实现更快的 4G 用户网络迁移。截至今年 1 月份，4G 用户占据韩国移动网络用户总数的大部分，比例为 73% 左右。