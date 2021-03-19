App Store 平台乱象：虚假评分不断、盗版应用泛滥，苹果税率砍半也安抚不了开发者

因反垄断，苹果又一次被起诉了。

这次控诉的主角还是 App Store。近日，一名开发者向加州圣克拉拉县法院提起诉讼，指控苹果应用商店存在虚假广告、不正当竞争、违反开发者协议等多项违规行为。

这位开发者名为 Kosta Eleftheriou，他在诉状书中说，“APP Store 以牺牲小型应用程序和开发者利益为代价，赚取了数十亿美元的利润”。

APP Store 是苹果公司第二大营收来源，仅次于 iPhone 业务。据悉，在 2020 年，App Store 创造了约 640 亿美元的收入，相比于 2019 年增长了 28%年。此前，APP Store 一直因 30% 苹果税而备受诟病。

盗版应用泛滥，苹果坐视不管

FlickType 是 iPhone 和 Apple Watch 的键盘 App，它支持用户使用手势在 Apple Watch 的小屏幕上进行快捷输入。

2019 年 1 月，Eleftheriou 与苹果高管 Randy Marsden 会面，商定收购 FlickType 事宜。然而，直到一年之后，FlickType 才获得批准在 APP Store 上架。

Eleftheriou 透露，在此期间，苹果多次以 “全键盘应用不适合 Apple Watch”为由拒绝批准，双方谈判一度陷入停滞状态。事实上，苹果已经在 App Store 上批准了 Instagram、WhatsApp、Twitter 和 Reddit 的手表应用，这些应用使用的都是 FlickType 键盘。

对于此事，Eleftheriou 认为苹果是在有意拖延时间，以尽量压低售价格。由于没有确切证据，他并没有对苹果提起诉讼。

2020 年 1 月，FlickType 在 App Store 上架，随后没过多久便成为了最热门的付费应用。然而，随着 FlickType 下载量热度的增加，APP Store 出现了大量类似于 FlickType 的盗版应用。

Eleftheriou 发现，这些盗版应用会购买用户评论、星标，以提升它们在 App Store 排名。

对此，Eleftheriou 表示也并不感到意外。他说，App Store 的欺诈行为一直在发生，应用程序的评价系统已经非常糟糕了。在收到 Eleftheriou 的反馈后，苹果立即进行了处理，但它显然没有完全遏制这种现象。

如 Eleftheriou 所说，一个名为 KeyWatch 的盗版程序仍在 APP Store 中，除了购买排名外，它甚至利用了 FlickType 的宣传视频。这些盗版应用为 FlickType 带来了巨大的经济损失。据了解，KeyWatch 每周向用户收费 8 美元，每年累计金额超过了 200 万美元，更重要的是，它根本无法正常运行。

基于此，Eleftheriou 近日向法院提起了诉讼，要求苹果对拖延上架、盗版应用造成的损失作出赔偿。

苹果税减半，损失 “九牛一毛”

Eleftheriou 在社交媒体上曝光了 APP Store 存在监管不力的种种现象，并再次引起了开发者们对 “苹果税”的声讨。

Basecamp 联合创始人 David Heinemeier Hansson 表示，FlickType 事件再次证明苹果从开发者手中获利，并且没有采取适当措施遏制不良竞争，以及落实平台规则。

“苹果税”是指开发者在 APP Store 推出任何应用程序都需要交纳一定比例的佣金，这部分佣金一般按照付费应用下载量的 30% 来计算。

按照这套规则，无论是正版，还是盗版应用，都不会影响苹果的营收，甚至还可能通过不良竞争带来更大的收益。

以此来看，APP Store 频繁出现虚假广告、盗版应用乱象似乎也不难理解了。

值得一提的是，在大型游戏开发商 Epic Games 的起诉下，去年 12 月苹果将 App Store 的税率下调到了 15%。不过，这一政策仅限于年收益不足 100 万美元的中小型企业和开发者。此外，一旦开发者的年收益超过 100 万美元额度，它将恢复到原来 30% 的费率。

此前，Sensor Tower 公司数据分析显示，在 2019 年，苹果 App Store 营收总额的 93%来自排名前 1%的开发者，而那些营收不足 100 万美元的开发人员仅占其总收入的 5%。由此推算，尽管在所有 App 中，小型企业占据了 98%，但其在营收方面的影响也并不算大。

如果按 2020 年营收数据计算，苹果可能损失 5.95 亿美元，约占 App Store 全年营收的 2.7%。

基于此，有业内分析人士认为，苹果此举的主要目的并不是让利开发者，而是缓解 APP Store 面临的反垄断压力。

当然，面临垄断调查的移动应用平台不止 APP Store 一个。去年被 Epic Games 告上法庭的还有 Google Play。就在本周，谷歌也宣布将 30% 税率下调 15%，并于今年 7 月 1 日起正式执行。

与苹果不同的是，谷歌的下调政策不限制企业规模，面向每年首个 100 万美元收益的开发者均有效。

不过，虽然也是将税率直砍一半，但它对谷歌的营收来说也是九牛一毛。据 Sensor Tower 估计，若 2020 年营收数据来计算，谷歌可能会损失 5.87 亿美元，约占 Google Play 全年营收的 5%。

对于两家公司毫无诚意的政策，Epic Games CEO Tim Sweeney 曾在推特发文，指责其 “自私自利”。

这完全是为他们自身的利益着想：绝大多数开发者都可以享受 15% 的最新费率优惠，因此继续维权的意愿会降低，但绝大部分的营收都适用于 30% 的费率。