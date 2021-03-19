Robinhood 将拓展数字货币业务：招聘员工并支持更多货币

北京时间 3 月 19 日晚间消息，据报道，在线交易平台 Robinhood CEO 弗拉德 · 特涅夫（Vlad Tenev）今日表示，Robinhood 计划拓展其数字加密货币业务，招聘一大批员工。此外，Robinhood 还准备在其平台上增加新的数字货币。

特涅夫称，Robinhood 计划扩大数字加密货币交易平台。此外，Robinhood 还准备推出人们所期待的 “钱包”功能。但在推出之前，要确保其安全性。

特涅夫说：“人们在社交媒体上呼吁我推出钱包功能，我也在敦促我们的团队和软件工程师。我们将努力尽快完成这项工作，一定会推出的。同时，我们也可能增加一些新的数字货币。”

特涅夫还表示：“我们还将进行巨额投资，聘请大量员工。”特涅夫还透露，在不到两个月的时间里，Robinhood 增加了逾 600 万新客户，这些客户今年首次进行数字加密货币交易。

虽然如此，特涅夫同时指出，对于像 Robinhood 和 Coinbase 这样的平台，应对 “指数级”的增长可能很困难，因为它们面临潜在的不确定因素，同时还要为客户提供一流的服务。

特涅夫说，出于这样的原因，Robinhood 将服务可用性和对客户的支持放在 “A + 级”优先考虑。

他说：“有一件事我们没有做好，那就是没有让客户意识到，我们的服务是多么的划算。如果你在 Coinbase 或其他一些规模较小的平台进行交易，你需要支付 1%、2%，甚至更高的成本。”

今年早些时候，Robinhood 曾因限制 GameStop 和其他一些股票而备受指责。对此，特涅夫承认，Robinhood 可能需要几个月的时间才能从中恢复过来。

他说：“我们正在尽最大努力把真相公之于众。我认为，将会有一些纪录片和电影帮助更多的观众了解真相。”