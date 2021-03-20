聚焦隐私采集，英国即将对 Facebook 展开反垄断调查

北京时间 3 月 20 日消息，据报道，在美国，联邦贸易委员会去年已经对 Facebook 提出了反垄断诉讼。据悉，未来几个月内，英国政府反垄断部门也将对 Facebook 启动反垄断调查。

据报道，筹备对 Facebook 反垄断调查的机构是 “英国竞争和市场局”。消息人士透露，该机构计划调查 Facebook 的一些反竞争行为，比如在网络广告市场或是和社交媒体对手的竞争中，使用了用户数据。

这次调查尤其将关注 Facebook 作为用户隐私数据 “看门人”的角色，这种角色可以让 Facebook 采集到大量的用户个人隐私信息。

对于英国政府准备反垄断调查的报道，Facebook 官方尚未发表评论。

在过去，英国很少对美国科技巨头展开独立反垄断调查，承担调查的是欧盟执行机构欧盟委员会，欧盟的反垄断调查几乎涉及到了美国所有的大型科技公司，美国公司遭遇了不计其数的罚单。不过随着英国脱欧，英国反垄断部门已经成为一个全球独立的监管机构，单独启动反垄断调查在预料之中。

就在几个星期之前，英国竞争和市场局宣布对苹果软件商店的三成佣金以及谷歌公司新的隐私政策展开调查。

在美国的反垄断诉讼中，联邦贸易委员会希望将 Instagram 和 WhatsApp 两个业务从 Facebook 分拆出去，削弱其对个人隐私数据的掌控。