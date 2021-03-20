界面大变样，微软 Win10 太阳谷概念图曝光

定于今年下半年发布的 Win10 21H2，也就是外界俗称的 “太阳谷 Sun Valley”，是 Win10 史上最重要的一次界面升级。一直以来，有关太阳谷的传言甚嚣尘上，却一直没有截图流出。日前外媒发布了一份 Sun Valley 的 “概念版视频”，算是第一次给了我们一个比较直观的印象。值得注意的是，虽然是 “概念图”版本，但里面的 UI 大多是基于现今已经泄露出来的图文制作，拟真度很高！

▲ 太阳谷 “真的”来了

1. 开始菜单

“开始菜单”是大家比较关心的一个地方，有关它的猜测也是最多的。和现版相比，概念图的设计可圈可点。首先是圆角和悬浮式设计，这两点其实之前已经提过，但当真的出现在效果图中时，仍然能够感受到一股扑面而来的精致。

▲ 开始菜单 “概念图”

除了边角上的变化，模块间距也被拉大，这一小小的变化其实作用并不小，除了带给了界面更多的呼吸感外，模块与模块之间的 “边界”也开始变得更加清晰。值得一提的是，账户头像和搜索栏也被转移到了右上角，这个倒有点像 Win10 早期某版本的设计。总体来说效果不错，画面也更加灵动。

2. 操作中心

操作中心吸收了很多 Win10X 里的经验，简单来说，就是通知是通知，操作是操作。除了界面布局上的变化外，很多 “新元素”也被融入进来，比方说右下角的快捷工具栏以及中间的音乐操控面板。当然这里也有一个小问题，即快捷工具明显和开始菜单里的有了重复，尽管会有实用性方面的考量。但个人认为，这仅仅就是照搬了 Win10X 设计的结果，作为概念版并不需要较真。

▲ 操作中心 “概念图”

操作中心增加了翻页式按钮，其实也是照抄了 Win10X 里的设计。它的基本逻辑就是：点击按钮一键启闭，点击右箭头进入设置面板。

▲ 控制中心的 “翻页式按钮”

3. 设置面板

设置界面延续了现版风格，只是细节上有所不同。比方说和界面更加统一的 Fluent Design，以及比现版更加分明的标题栏等等。不过这张图片留给我印象最深的并不是这些，而是里面一项名叫 “Compact mode”的小模块，它的中文含义可以理解为 “紧凑模式”，应该是专为小屏幕设备设计的一种模式。有趣的是，作者居然在里面加入了一个居中式菜单，没错！和 Win10X 的设计一模一样。

▲ 设置面板 “概念图”

▲ Win10 中用于小屏幕设备的 Compact 开始菜单

4. 文件管理器

作为另一项被炒了 N 年的 “老项目”，UWP 版文件资源管理器自然也是不能缺席的。总体来说，概念图带给我们的震撼不大（毕竟已经炒过 N 多次了），Fluent Design、多标签、新版 ICON……。这些变化虽有新意，但并不能覆盖现版资源管理器的全部功能，比方说缺失了的快捷按钮（后退、前进、向上），无地址栏设计（方便快速跳转或复制路径信息）等等，都会为日常的使用带来不便。

▲ UWP 版文件管理器 “概念图”

不过抛开上面这些繁文缛节不提，概念版还是为我们带来了一些新思路。比方说文件夹加密，进入加密夹前需要首先输入密码（现行 Windows 是账户级 EFS 加密）。快捷传输窗，通过拖拽可以直接向手机传递文件等等。除了创意新颖外，这些变化在工作效率上也能为我们带来更多帮助。

▲ 单独文件夹加密

▲ 快捷传输浮窗

5. 更强大的拖拽

拖拽在概念版中被赋予了新生命，一个很明显的例子，就是当你需要引用一封邮件内容时，可以通过拖拽直接实现。当然这里你也能看到一个新版的 “邮件和日历”身影，更简约的界面 + 新版 Fluent Design，颜值不错！

▲ 全新的 Fluent Design 以及更强大的拖拽功能

6. 自动深色主题

深色主题在 Win10 中早已存在，只是由于现版 UWP 覆盖不足，实际体验并不好。而在 Sun Valley 的概念版中，作者为我们规划了一个全新的深色模式，色彩搭配更和谐、主题覆盖更全面。最关键的是，深色模式可以跟随时间自动切换。这个嘛，就和现版夜间模式是一样的。

▲ 深色主题效果

▲ 随时间自动切换的深色模式

▲ 类似于现版的 Fluent Design 特效

7. 新版图标

图标也是概念版中一处比较明显的变化，新图标在保留了现有风格的同时，对于图标色彩和弧度也进行了优化。从任务栏概念图中也能看出，搭配了新图标的 Fluent Design，在画面感上更加出色，同时也更协调。

▲ 全新图标

▲ 添加新图标的任务栏 “概念图”

写在最后

尽管拟真度已经很高，但在官方没有正式宣布之前，以上仍然只是太阳谷的 “PPT 版本”。那么对于即将与我们见面的 “太阳谷”，你又有什么期待呢！