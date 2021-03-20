实在太神奇，微软 Win10 这些黑科技小功能你都用过吗

Win10 已经发布好一段时间了，在今年下半年还将会迎来 21H2 的大更新。当前，很多朋友对于 Win10 其实是有所不满的，割裂的 UI、经常变动的功能，让人感觉这就是一个半成品。特别是最近 MacBook 由于 M1 芯片加持，风头大盛，吸引了不少目光投向 macOS。但实际上，Win10 真的有很多独门秘籍，这些功能大家可能平时并没有注意到，但其实它们独步天下，堪称黑科技！今天，就来给大家介绍一二。

Edge 语音朗读

Win10 20H2 的一大更新，就在于 Edge 浏览器。Edge 浏览器换用了 Chromium 内核，功能上也有大幅进步。其中，Edge 浏览器内置的语音朗读，就是一个非常神奇的功能。

语音朗读技术，在当下似乎并不鲜见，但质量做到 Edge 浏览器那么高的，却凤毛麟角。Edge 浏览器的语音朗读不仅仅支持的语言多，而且效果非常自然。以中文为例，它在朗读网页文章的时候，语调的抑扬顿挫已经非常接近真人，这种浑然天成的效果，已经前所未有接近人类。大家可以对比一下其他互联网巨头，例如 Google 等提供的语音朗读方案，相信会对微软语音的深厚功力，有更深刻的体会。

Edge 这个语音朗读的功能，彰显了微软多年来在人工智能领域上的积累，起码在文本转换语音领域，的确是要领先对手的。如果你喜欢看电子书，但又无暇观看屏幕，Edge 语音朗读绝对会带给你惊喜！

无线投屏

这是一项长久以来都存在于 Win10、但却一直被人忽略的功能。论技术基础，Win10 的无线投屏可能算不上非常高深，但实际带来的体验之好，却出乎意料！

▲ Win10 中的无线投屏黑科技

来说说这个功能有什么用吧。顾名思义，它可以让屏幕内容通过无线网络来传输，投射到另外一块屏幕上，而不需要任何线缆。当你有两台电脑，例如一部台式机、一部笔记本电脑的时候，这个用途就派上用场了！你完全可以让笔记本电脑充当台式机的第二块屏幕，不需要购买额外的显示器，也可以享用到双屏，这对于平面设计、视频剪辑乃至开发编程来说，都有莫大帮助。

Win10 无线投屏的使用很简单，按下快捷键 “Win+P”，就可以选择投射屏幕内容，或者接受其他设备的屏幕投射。无论是稳定性还是效率，亦或是易用性，Win10 的无线投屏都做到了非常高的水平。同时拥有笔记本和台式机的朋友不在少数，大家可以多多尝试！

远程桌面

这是资深 Windows 用户都懂的神级功能。顾名思义，远程桌面的功用就是远程操作另一台电脑，其实市面上也有很多类似功能的软件。但为什么 Win10 或者说 Windows 的远程桌面尤为值得一提呢？因为它的性能表现，实在是堪称黑科技！

▲ Win10 中异常高效的远程桌面

Win10 的远程桌面和很多第三方软件不一样。第三方的远程桌面软件，通常是通过流媒体来传输画面，而 Win10 远程桌面则是通过 RDP 协议来输送指令，效率要高得多。就算网速慢得以 KB 计算，Win10 的远程桌面依然可以工作，当网速好的时候，操作远处的电脑甚至给你一种在操作当前电脑的错觉，这种性能表现是第三方远程桌面软件很难拥有的。

▲ Win10 远程桌面

借助高效的远程桌面，Win10 还做出了非常好用的远程协助功能 “快速助手”。对方电脑出现了问题？在系统搜索直接找到 “快速助手”，然后利用生成的 “安全代码”，就可以轻松实现远程协助了。这个基于远程桌面的功能鲜为人知，但其实作用却非常大，大家可以多多活用。

▲ 远程协助他人解决问题的 “快速助手”

当然，Win10 的远程桌面也存在缺点。如果直接使用的话，那么就需要点对点才能建立连接，这要求双方电脑都拥有公网 IP 端口。当前由于 IPV4 地址匮缺，运营商普遍使用 NAT 来接入家庭网络，公网 IP 也就越来越珍稀，这个情况或许在 IPV6 普及后有所改观吧。

你的手机

这个功能对于国内用户来说，相对陌生。你的手机 App 是 Win10 内置的一项应用程序，但并不在国内展开服务，安装后开启也只会提示不支持该区域之类的字样。但有一说一，这项功能本身的确是非常神奇的，它能令你体验到手机、PC 无缝衔接的快感！

▲ Win10 中 “我的手机”运行安卓 App 的效果

当安卓手机和 Win10 电脑都安装了你的手机 App 后，神奇的化学反应就发生了。你可以用 PC 来接听手机的电话、查看手机的短信、接受手机的通知，甚至还可以在 PC 上直接操作手机！当然，像数据相互传输之类的初级功能，那就更加不在话下了。

你的手机 App 在国内并不可用。希望微软能尽快将这项服务带入国内，让国内用户也获得甚至能和苹果生态一决高下的 PC 手机互联体验！

总结

Win10 值得发掘的地方，远远不止笔者所提到的这些。有消息说，在明年微软将会对 Win10 进行全面改版，届时 Win10 的 UI 会焕然一新，很多功能也会进一步完善，希望 Win10 还能带来更多令人惊喜的小功能吧！