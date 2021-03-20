英国电动车补贴退坡，特斯拉 Model 3 不再享受补贴

据英媒《泰晤士报》报道，英国政府日前公布的一项政策显示，消费者购买电动汽车的补贴门槛已经从此前的车价 5 万英镑（约合 45.3 万元人民币）降低到现在的 3.5 万英镑（约合 31.7 万元人民币），并且补贴金额也从此前的 3000 英镑（约合 2.7 万元人民币）减少到 2500 英镑（约合 2.3 万元人民币）。

这也就意味着，2020 年英国电动汽车销量之王特斯拉 Model 3 不再能获得补贴。根据特斯拉英国官网信息，特斯拉 Model 3 的起售价格为 43490 英镑（约合 39.4 万元人民币），已经不在售价补贴范围内。

为应对可能到来的补贴退坡，特斯拉早有准备。一方面，2.5 万美元廉价车型已经在开发当中。另一方面，特斯拉从去年开始游说英国政府，希望政府向新售燃油车征税，以满足日益增长电动汽车补贴资金需求。

一、Model 3 不再享受英国补贴 因起售价太高

根据特斯拉英国官网显示信息，特斯拉 Model 3 标准续航增强版的售价为 43490 英镑（约合 39.4 万元人民币），长续航版售价为 49990 英镑（约合 45.3 万元人民币），高性能版售价为 59990 英镑（约合 54.4 万元人民币）。

▲特斯拉英国官网

按照此前的补贴算法，购买特斯拉 Model 3 标准续航增强版和长续航版两款车型都能得到英国政府 3000 英镑（约合 2.7 万元人民币）的补贴，补贴后价格分别为 40490 英镑（约合 36.7 万元人民币）和 46990 英镑（约合 42.6 万元人民币）。

英国政府内部消息人士称，如今英国对电动汽车有巨大需求，补贴额保持此前的水平已经不可能，这意味着在未来两年内，补贴金额会逐渐减少。

他说道：“我们将会终止对特斯拉的补贴，纳税人不应该补贴购买 5 万英镑（约合 45.3 万元人民币）汽车的人们。”

除了销量最好的特斯拉 Model 3 失去补贴资格之外，即将在英国上市的福特野马 Mach-E，起售价格达到了 40350 英镑（约合 36.6 万元人民币）；大众 ID.4 起售价为 40800 英镑（约合 37.0 万元人民币），两款车也失去了价格补贴资格。

▲福特野马 Mach-E

据了解，在补贴政策变化之后，仍有一半以上的电动汽车可以获得政府的价额补贴。

2020 年，英国电动汽车销量达到了 10.8 万辆，相比 2019 年增长了 3 倍，渗透率达到了 6.6%。

消息人士还说，鉴于纯电车型需求飞涨，针对电动汽车的价格补贴将针对更便宜的零排放车辆上，这样以来纳税人的钱将发挥更大作用。

去年，英国政府曾宣布，政府对购买电动汽车的补贴总量保持不变，从 2020 年 3 月至 2023 年 4 月前，将为电动汽车补贴拨款 4.03 亿英镑（约合 36.5 亿元人民币）。如果一辆车补贴 3000 英镑（约合 2.7 万元人民币），足够补贴 134 万辆电动汽车。

二、欧洲本土车厂笑了 马斯克如何应对？

英国政府采取此举，一方面是让电动汽车价格补贴更可持续，另一方面也能够增长低价电动汽车的销量。

就拿去年下半年上市的大众 ID.3 来说，这辆纯电车在英国的起售价为 31670 英镑（约合 28.7 万元人民币），补贴后价格为 29170 英镑（约合 26.4 万元人民币），价格非常实惠。

▲大众 ID.3

同时，在欧洲市场销量最好的雷诺 Zoe 补贴前售价为 29995 英镑（约合 27.2 万元人民币），补贴后售价为 27495 英镑（约合 24.9 万元人民币），价格同样拥有很强的竞争力。

▲雷诺 Zoe

面对廉价电动汽车更廉价的事实，特斯拉也有自己的应对措施。

一方面，特斯拉正在研发廉价车型，价格定位为 2.5 万美元（约合 16.3 万元人民币），由于进出口税费等其他综合因素影响，这款车最终在在英国的售价可能也就是 2.5 万英镑（约合 22.7 万元人民币），和大众 ID.3、雷诺 Zoe 等爆款车型拼低价。

另一方面，特斯拉也在游说英国政府加征燃油车税费，让燃油车变得没有竞争力。

根据英媒《卫报》报道，特斯拉在去年夏天向英国政府提交了一份报告，报告中说，通过设立条例支持零排放车辆，让新售出燃油车为补齐价格补贴的资金缺口，这完全合理、合乎逻辑。

当时，英国政府提出将在 2030 年之前禁止燃油车销售，而特斯拉是唯一一家完全支持这项禁令的车企。

同时，特斯拉还建议英国政府采用和美国加州相似的政策，以支持电动汽车发展。其中包括强制车企销售一定数量的电动汽车、支持人们将燃油车替换为电动汽车，政府建立公共充电桩等。

结语：特斯拉亟需新车型投放市场

面对传统车企的 “围追堵截”，去年特斯拉在整个欧洲市场的销量已经滑落到第二位，今年可能还会下降。

面对销量排名下滑，特斯拉需要尽快推出适合欧洲市场的车型，才能不断扩大在欧洲市场的份额。同时，面对产能不足的问题，特斯拉在德国柏林建设工厂，并将中国工厂部分产能出口欧洲，产能不足问题已经有所缓解。