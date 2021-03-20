美股涨跌不一，腾讯音乐上涨 6.66%，蔚来、理想涨逾 4%，小鹏汽车大涨 7%

北京时间 3 月 20 日消息，星期五美股涨跌不一，美联储宣布不延长疫情期间向银行业提供的补充杠杆率豁免措施，促使美国国债收益率恢复上升。截至收盘，道指跌 234.33 点，跌幅为 0.71%，报收 32627.97 点；标普 500 指数跌 2.36 点，跌幅为 0.06%，报收 3913.1 点；纳指涨 99.07 点，涨幅为 0.76%，报收 13215.24 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 兰亭集势第四季度又亏了，股价应声下跌超 11%

兰亭集势昨晚发布了截至 2020 年 12 月 31 日的 2020 年第四季度以及全年财报。财报显示，兰亭集势第四季度总营收为 1.33 亿美元，同比增长 77%；净亏损为 320 万美元，去年同期录得净利润 1250 万美元。兰亭集势毛利率为 44.9%，高于去年同期的 40.4%；调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（以下简称 “EBITDA”）为负 50 万美元，去年同期为负 260 万美元。2020 年全年兰亭集势总营收为 3.98 亿美元，同比增长 63.4%；净利润为 1330 万美元，同比增长 1161.4%，2019 年为 110 万美元；每股美国存托股收益为 0.12 美元；2020 年兰亭集势毛利率为 44.2%，高于 2019 年的 40.1%；调整后 EBITDA 为 2280 万美元，2019 年为负 910 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有现金、现金等价物及限制性现金总额为 6550 万美元，截至 2019 年 12 月 31 日时为 4040 万美元。兰亭集势预计 2021 年第一季度净营收将介于 1.1 亿至 1.25 亿美元之间，同比增长 114% 至 143%。今天常规交易中，兰亭集势股价下跌 0.41 美元，跌幅为 11.14%，盘中一度探底 3.22 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook 或很快面临英国反垄断调查，涉嫌利用用户信息打压对手

《金融时报》刊文称，英国竞争监管机构计划未来数月对 Facebook 展开反垄断调查。英国竞争和市场管理局计划调查 Facebook 是否利用用户数据获得竞争优势，打压社交媒体和广告领域的竞争对手。Facebook 未就此置评。今年，英国竞争和市场管理局已经对苹果 App Store 佣金和谷歌废弃第三方 cookie 的计划展开调查。英国竞争和市场管理局将于下周正式成立数字化市场部门，专门针对大型科技公司。去年 12 月，美国联邦贸易委员会和数十个州对 Facebook 提起了诉讼，它们的目标是让 Facebook 剥离 Instagram 和 WhatsApp。Facebook 已提起诉讼，要求法院驳回这起诉讼。谷歌也面临美国司法部和多个州的诉讼。游戏开发商 Epic Games 对苹果提起了反垄断诉讼。

▲ 美司法部指责谷歌在反垄断诉讼中不配合：不愿意提供文档

美国司法部指责谷歌在为反垄断诉讼提供文档方面行动迟缓，谷歌则认为政府的要求不合理。在星期四联合提交的文件中，司法部表示，谷歌回避了一些搜索关键词，政府希望谷歌利用这些关键词找到相关文档。司法部估计，对谷歌提出的这一请求将产生 485 万份文档。司法部还表示，谷歌拒绝将另外数十人列为 “保管人”，作为审前资料准备的一部分，他们的电子邮件或其他文档将搜集为证据。谷歌则回应称，在政府提起的诉讼中，它已经评估逾 1200 万份文档，并对 “保管人”不断增多表示担忧。谷歌在文件中表示，“司法部的提议是不合理的，与案件的需求相比是不相称的。”今天常规交易中，谷歌母公司 Alphabet 股价上涨 6.98 美元，涨幅为 0.34%，报收于 2043.2 美元，盘中一度摸高 2053 美元。