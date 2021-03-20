传英国政府与 SpaceX 谈判，拟在偏远地区部署星链宽带

3 月 20 日消息，美国太空探索技术公司 SpaceX 的星链（Starlink）卫星互联网服务正在多个国家进行公测，并在加快推进速度。据悉，英国政府正就在该国农村加快部署星链服务进行谈判。

英国数字大臣马特 · 沃曼 (Matt Warman)上周会见了 SpaceX 的代表，旨在推动利用这项新兴技术，并将其纳入英国 50 亿英镑（约合 70 亿美元）的 “千兆计划”(Project Gigabit)中，该计划希望为英国最偏远地区提供快速宽带连接。

英国政府的咨询显示，卫星宽带、高空气球和自动驾驶无人机也可能成为英国未来宽带服务组合的一部分，以覆盖英国最偏远地区的 10 万户家庭。与此同时，该国政府公布了第一批针对光纤和 1Gbps 宽带的国家补贴地区。

除了使用光纤外，英国政府还将就使用新来源的无线宽带进行咨询。英国文化大臣奥利弗 · 道登 (Oliver Dowden)称：“我们呼吁提供更多证据，以探索解决这个问题的最具实验性和创新性的解决方案，无论是使用近地轨道卫星还是盘旋在最偏远地区上空的高空气球，我们不排除任何可能性。我们的咨询将有助于确定这些想法中哪些是可行的，哪些是不可行的。”

2020 年，英国政府收购了卫星宽带公司 OneWeb 4 亿英镑（约合 5.5 亿美元）的股份。据悉，OneWeb 已与英国电信 (BT)就通过后者提供互联网服务进行了谈判。

SpaceX 已经发射了 1300 多颗低轨星链卫星，并开始向英国部分地区提供宽带服务。OneWeb 则发射了 110 颗卫星，计划总共发射 600 颗卫星。欧洲通信卫星公司 (Eutelsat)等也正在扩大其卫星覆盖范围。

上周，SpaceX 向星链互联网服务的试用客户发送电子邮件称，其服务起价为每月 89 英镑（约合 123 美元），将扩大到苏格兰、威尔士和北爱尔兰的偏远地区。用户报告的数据传输速度超过了 100Mbps。

探索使用气球和无人机提供宽带的服务，将与谷歌和 Facebook 等科技巨头的项目类似。谷歌旗下 Project Loon 使用平流层中的气球提供互联网连接，而 Facebook 运行的 Aquila 项目使用太阳能无人机。但这两个项目如今都已经被搁置。