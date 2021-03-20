游戏《漫威复仇者联盟》2021 年更新路线公布：不包括蜘蛛侠，次世代主机版已发售

最近水晶动力公布了《漫威复仇者联盟》2021 年更新路线图，并不包括蜘蛛侠。在接受 IGN 采访时，工作室领导 Scot Amos 说：“可以正式告诉你，我们正在开发他，我们仍然期望蜘蛛侠来到 PlayStation 主机，所以它仍然在我们未来的路线图中。” 然而 Amos 没有给出具体的时间表。

下面的路线图展示了大量新增内容，从这个月到 “夏季以及之后的月份”，路线图的最后是 “瓦坎达之战 DLC”以及加入黑豹，这意味着蜘蛛侠不会在黑豹之前到来。

《漫威复仇者联盟》的蜘蛛侠最初于 2020 年 8 月公布，他的独占在当时引起了大量争议。自发售以来，《漫威复仇者联盟》因为缺乏有意义的新内容而被批评，缺乏新的可玩英雄是主要抱怨之一。

此外，《漫威复仇者联盟》的次世代主机适配版本近日正式上线，而有关游戏的容量大小也已经有了具体的信息，凡是在旧世代主机上购买了游戏的用户都将可以享受免费升级至相应的次世代主机适配版本的福利。

《漫威复仇者联盟》的 PS5 版本游戏容量为 74G，明显小于 XSX 版的 107G。而在旧世代主机中，Xbox One 版的容量约为 58G，PS4 版容量为 64G。而 PS5 得益于最新的压缩技术，在新的次世代版本中整整比 XSX 少了很多游戏贮存空间。

游戏更新之后，载入时间大幅缩短；等待时间大幅缩短；游戏贴图质量提升；游戏最高可支持 4K/60FPS 流畅画面。