Jelly 2 体验：小到极致的智能手机，竟然还能玩《原神》

已经 2021 年了，还有人对小屏旗舰情有独钟。苹果推出了 iPhone 12 mini，三星有 Galaxy S21，魅族最近的魅族 18 也主打轻薄。不过现在的小屏其实是个相对概念，比大杯、超大杯要小，比之前 iPhone 4 时代流行的 3.5 英寸可要大多了。如果想体验真正的小屏，那就只有一些旧机型或者特殊制造的小众手机可以买。

今天介绍的 Jelly 2 和它们都不太一样，它在保证小尺寸的同时，并没有对功能进行阉割。如果你想，完全可以拿它当正常手机来使用。

手机虽小，五脏俱全

从包装就能看出手机的大小，方形小盒看起来十分小巧。配件有用户指南、保修卡、Type-C 数据线、充电头、取卡针、保护套、保护膜，还有个挂绳，非常复古。挂绳是套在手机壳上，在户外拿着防丢，当年甚至有挂在脖子上的挂绳配件。

然后就是手机本体了，暗绿色，造型大小有点像功能机，不过它可是实实在在的 4G 智能机。3 英寸屏幕（非全面屏），分辨率 480×854，326 PPI。

屏幕上方是一颗 800 万像素前置摄像头，还有听筒，最左侧有一个小小的指示灯。

屏幕下方为安卓经典的三大金刚键（电容式触摸按键）。

背面竖向排列的是 1600 万像素后置摄像头、闪光灯、后置指纹模块，这也是个复古的设计。对了，Jelly 2 的前置也支持 2D 人脸识别，和后置指纹配合，解锁还算方便。手机厚度还是比较厚的，16.5mm，足足是现在手机的两倍，毕竟在这小小的机身里塞入 2000 mAh 电池并不容易（不可拆卸）。重量还算轻，只有 110 克。好在 Jelly 2 是圆滚滚的造型，背面也有弧度，握起来手感还不错。

手机顶部是红外发射口，可以遥控电器，Jelly 2 专门内置了一个遥控应用。然后是久违的 3.5mm 耳机接口，可以插耳机线听 FM 广播，另一个小孔是降噪麦克。

底部是扬声器和麦克风，双扬声器就别想了。

左侧为音量 +- 键。

右侧排得比较满，除了电源键还有一个多功能键，可以在设置中选择快捷操作。下面是卡托，支持双 Nano SIM 卡，其中一个可以换成 TF 卡。再下面是 Type-C 口，支持 5V 1.5A 充电，70 分钟充满。

这个位置其实有些尴尬，虽然赠送的是弯口充电头，但也没法在充电时正常握持。

支持全面屏手势

外观看完了，接下来就是看它好不好用。坦白说用惯了全面屏手势，让我再去用三大金刚已经很不习惯了。甚至我觉得把现在的全面屏手势放在以前形态的非全面屏手机上，也要比三大金刚（或者 home 键）好用，这属于那种用了就回不去的功能。有趣的是，Jelly 2 真的把这个想法实现了！

它同时支持三大金刚（多任务、主页、返回）和全面屏手势两种交互，有你熟悉的侧滑返回，从屏幕下方上滑也能返回桌面，上滑停留是多任务。虽然与三大金刚键的触摸操作偶有冲突，但你可以在设置中调整全面屏手势的灵敏度，我很少遇到误操作的情况。

三大金刚键

全面屏手势

解决了手势问题，还有这个屏幕。在这样一块小小的屏幕上，326 PPI 的显示效果其实是没问题的，但它的物理尺寸确实很小，桌面图标默认是 3×3 布局，有点像老人机，建议在设置里调成 4×4。Jelly 2 采用的是正经 Android 10 系统，不是什么 Android GO，所以系统很多地方都有原生安卓的味道（当然也有一些小改动）。

桌面没有应用抽屉，桌面设置和原生系统一样难用，没法批量移动图标，也没有下拉搜索。所以设置桌面、找应用都十分繁琐，最好的方式就是断舍离，只下载必要的，固定好布局就别变（设置里可以隐藏应用，不在桌面显示）。另外我发现，它和一些极简主义的桌面启动器特别配。

Niagara Launcher

能语音尽量别打字

我试了一下，发现 Jelly 2 没法安装 Google 服务。也许是知道在小屏幕上打字麻烦，输入法预装的是讯飞，建议你要用的话把九宫格、语音输入、滑行输入、模糊音、振动音效都利用起来。现在的输入法都挺智能，除了输密码经常输错之外，其他地方打字还算可以（费眼是肯定的）。Wi-Fi 能扫码连接，Google 的自动填充密码不能用比较可惜。总之我的建议就是，能不打字尽量不要打字。

常用应用我也安了一些，大部分都能正常使用，极个别会出现显示大小没适配的情况，连用户协议的同意按钮都点不到。

能打游戏吗？体验怎么样

虽然很多人不会想用它打游戏，但我还是很好奇。先列下数据，Jelly 2 用的是当年 OPPO R15 同款处理器 Helio P60，安兔兔跑分 17 万，《崩坏 3》推荐配置高清，战斗场景有掉帧，它甚至还能玩《原神》。你需要忍受的只是这块 3 英寸的小屏幕，太小了，休闲游戏还可以，比如《神庙逃亡》，竞技类就算了，费眼。

Jelly 2 的系统接近原生，功能上肯定不如第三方系统丰富，比如桌面空间小，留给小部件的位置不多，也没有负一屏（希望增加），没有全局搜索，这在一定程度上会影响效率。好在它还有一个多功能键，可以设置短按、长按、双击的操作。

后置指纹也可以设置快捷操作，不过我觉得很容易误触。不如指纹识别时代的做法，把它用作下拉通知，或者在特殊场景发挥作用，比如拍摄时当快门。

Jelly 2 有专门的学生模式，类似屏幕使用时间，可以限制应用使用。红外功能能当遥控器，插上耳机能当电台，它还支持 NFC。这些功能现在的手机都有，不过你应该想不到它也具备吧？

能当主力机，但尽量不要这样用

总结一下，Jelly 2 并不是一款小屏旗舰，它只占了「小」，并且把这点做到了极致（以现在的标准）。如果你想断舍离，户外运动用，或者就需要一个备用机，那它是能满足一个智能机基本需要的。当主力机就算了吧，也别想着给老人小孩用，太费眼。

这款手机在国内的售价为 1498 元，明显不是和正常手机竞争市场，看你个人需求即可。