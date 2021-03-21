微软 Win10 任务栏搜索将深度整合 Edge 浏览器，支持原生黑暗模式

IT之家3月21日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 的任务栏搜索是操作系统中最强大的工具之一，部分原因是它对微软服务的强力整合。不过到目前为止，它与 Chromium 版 Edge 浏览器缺乏像样的整合，有着半成品似的配合。

现在，这种情况有所改变，因为微软已经开始为 Chromium 版 Edge 测试一项新功能，该功能将实现与 Windows Search（也就是 “开始”菜单搜索或任务栏搜索）的深度整合。

在 Windows 10 版本 2004/20H2 或更新的版本中，Windows Search 将能够直接从 Edge 中提取信息。因此，如果你在 Edge 中打开了一个标签，就可以直接通过 Windows Search 找到它。

▲Microsoft Edge Canary 版本 91.0.831.0

你的收藏夹 / 书签、浏览历史、顶级网站和最近的标签也会出现在 Windows 搜索结果中。事实上，如果你在 Microsoft Edge 中启用了同步功能，并且浏览器安装在你的移动设备上，你也能访问你的移动浏览历史。

值得注意的是，这种整合完全是单向的，这意味着你不能使用 Microsoft Edge 在 Windows 上查找你的文件。正如在截图中所看到的那样，这将是一个可选的功能，它将把当前同步配置文件中的本地浏览数据与 Windows 的其他部分连接起来。

IT之家获悉，根据微软的说法，你可以随时禁用这个功能，Edge 会删除与 Windows 共享的数据，并暂停整合。

在微软 Edge Canary 中，一些测试者可以使用这一功能，而且设置起来也很简单，但目前似乎还不能使用。

Windows 搜索的其他改进

Windows 10 中的搜索框目前只支持浅色主题，这对于那些喜欢一致的黑暗体验的用户来说可能并不理想。

值得庆幸的是，微软也在测试 Windows 搜索的原生黑暗模式支持，而且该功能已经在测试版中上线。

除了 Edge 集成和黑暗模式外，还计划在 Windows 搜索布局内启用天气和新闻小部件。