售价 22999 元：64 Audio 发布 U18S 耳机，单边 18 个动铁单元

IT之家3月21日消息 在昨日举办的 2021 上海国际耳机展上，美国厂商 64 Audio 在展会上全球首发 U18S 耳机。该品牌曾于 2016 年推出过全球首款单边 18 单元的监听耳塞 U18t，新产品采用了创新的技术和设计，超越此前版本。

外观上，这款耳机的面板由航天铝合金经过 CNC 加工而成，同时与外壳经过喷砂处理和阳极处理，面板纹路进行拉丝抛光。耳机采用 0.78mm 接口，可换线设计，标配 8 芯银合金升级线。

声音方面，U18s 耳机采用了定制动铁单元方案，量身打造四分频电路，并且使用 3D 打印技术制造声学管道。耳机内部经过特殊设计，声学结构分为主、副两部分。主部件整合了中高音单元、中音单元组合、低音导音管组合和 APEX 泄压阀结构，内里的声学室能够消除每组单元的相位差异。副部件作为低音单元的导音管，对比上代，与主部件的连接口径加粗，提供更多空间让增强了的低音讯号在设定的声学室中传递。最后，所有音讯经 tia 高音单元及 tia 声学室，及与 APEX 泄压阀所串连的额外气流混合，并以最短距离传送到耳窝。

官方表示，U18s 所使用的动铁单元，具有更为紧凑刚硬的内部结构和经过大幅强化的磁路，在高强度 (高电流)的情况之下，也能以较小的震膜摆幅来输出足够音压，有效压制了因震膜过度运作下所形成的谐震，杜绝低音失真。

配件方面，耳机面板具备专用的 APEX 调音模块，提供 m20、m15 和 MX 三组可选。耳塞套提供 True Fildelity 耳塞套、SpinFit CP 系列耳塞套以及惰性海绵耳塞套，总计 9 对。

IT之家了解到，这款耳机单边具备一个 tia 高音，一个中高音，八个中音，八个低音动铁单元，频响范围 10Hz – 20kHz，灵敏度 106 dB/mW，阻抗 8Ω。耳机价格为 22999 元。