IDC：数字经济时代，计算力指数提升将拉动 GDP 增长

IT之家3月21日消息 无论是两会政府工作报告还是 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中，“加快数字化发展 建设数字中国”都将是我国未来的重点工作之一。

当前数字经济已经成为我国经济的重要组成部分，就在 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要第十五章就明确制定了打造数字经济新优势的目标：充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

第十八章营造良好数字生态的目标中，则提出要坚持放管并重，促进发展与规范管理相统一，构建数字规则体系，营造开放、健康、安全的数字生态。

数据显示，2019 年，我国数字经济增加值规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%，占比同比提升 1.4 个百分点，按照可比口径计算，2019 年我国数字经济名义增长 15.6%，高于同期 GDP 名义增速约 7.85 个百分点，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。

而随着国家相关政策以及数字中国发展战略的不断推进，我国数字经济规模不断扩张，对我国的经济发展贡献不断增强。

伴随数字经济的发展，数据也成为了新的生产要素，算力则成为了人们口中重要的基础支撑能力，而这不禁让人疑惑，发展数字经济，算力为何成为了重要的能力？我们国家的算力又该如何发展，相关企业又该扮演什么样的角色？

算力是数字经济时代的核心基础能力

据 IDC 与浪潮联合发布的《2020 全球计算力指数评估报告》显示，计算力指数平均每提高 1 点，数字经济和 GDP 将分别增长 3.3‰和 1.8‰。

其中，当一个国家的计算力指数达到 40 分以上时，指数每提升 1 点，对于 GDP 增长的拉动将提高到 1.5 倍；当计算力指数达到 60 分以上时，对 GDP 的拉动将进一步提升至 2.9 倍。

此外，经过多年的积累，中国各行各业都积累了海量的数据。数据显示，当前我国数据总量正在以年均 50% 的速度增长，预计到 2025 年将占全球 27%，是名副其实的数据资源大国。

而在这个另一面，各行各业目前都有着极大的智能应用需求。2020 年，由于新冠疫情的爆发新基建、数字政府、新型智慧城市等建设正在快速推进，因疫情防控的需要，工业机器人、服务机器人、无人驾驶正逐步迈入实际应用阶段。

不仅如此，语音识别、视觉识别等为代表的人工智能技术的需求也在日益增大。

工信部数据显示，2019 年中国人工智能核心产业规模达 510 亿元，超过 2019 年全年。而据中国信通院数据研究中心测算，2020 年中国人工智能产业规模为 3031 亿元，同比增长 15.1%，占全球市场规模近三成。

与此同时，随着 5G 以及物联网的大规模部署，我国数据的增长速度也将会呈现指数级趋势，数据总量将进一步提高。

而随着智能化应用的不断发展，对于数据的利用则会出现更多维度、更加深度的利用需求，而在这背后，则需要更多的算力来为人工智能技术提供 “动力”，挖掘数据背后的价值。

就以自然语言模型 GPT-3 为例，其拥有 1750 亿的天量参数，其训练数据集规模也超过 500GB。GPT-3 的算力需求达到了 3640Petaflop/s-day。据媒体机构量子位估算，训练一个 GPT-3 模型需要一块 GPU 运行 355 年。不同口径估算，GPT-3 的训练成本约在 600-1200 万美元。

而就在刚刚过去的 2021 年 1 月里，Google Brain 的科学家宣布他们设计的简化稀疏架构（Switch Transformer）可以将语言模型的参数量扩展到 1.6 万亿，这是 GPT-3 的近 10 倍。

显然，人工智能技术的发展以及应用，其背后离不开算力来为其提供 “动力”。

如何 “加码”算力

AI 计算能力和科学计算能力也正在反映出一个国家最前沿的计算能力。

据 IDC 与浪潮联合发布的《2020 全球计算力指数评估报告》显示，当前我国在 TOP500 超级计算机中占比接近一半，科学计算基础设施全球领先；

我国也是 AI 算力支出占总算力支出最高的国家之一，AI 算力支出占总算力支出的比例达到 14.1%。

各国不断加码算力，也让 AI 服务器的销量呈增长的趋势。据 IDC 统计数据，全球人工智能服务器占人工智能基础设施市场的 84.2% 以上，是 AI 算力基础设施的主要角色。

IDC 近日发布的 2020《全球人工智能市场半年度追踪报告》（2020H1《Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker》），对 2020 年上半年全球人工智能服务器市场进行数据洞察。报告显示，目前全球半年度人工智能服务器市场规模达 55.9 亿美元。未来，人工智能服务器将保持高速增长，预计在 2024 年全球市场规模将达到 251 亿美元。

可喜的是，全球服务器市场份额前五名中有 3 家国内厂商，其中，浪潮以 16.4% 的市占率位居全球第一，成为全球 AI 服务器头号玩家，华为（6%）和联想（5.7%）位列第四第五。

显然，中国人工智能服务器已经成为全球人工智能产业发展的中坚力量，而根据 IDC 与浪潮联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》，2021 年中国人工智能服务器市场规模将持续保持高速增长，未来将占全球人工智能服务器市场的三分之一左右。

除相关厂商发力之外，我们也看到，国家在相关政策上也给了很大的支持，2020 年 3 月，数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施成为了新基建 7 大领域之一。

算力的战略价值及作为新型基础设施的地位已成事实。

国家发改委明确提及，中国将实施全国一体化大数据中心建设重大工程，布局 10 个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。

具体到省份和城市，也认识到算力的重要性，开始加速算力的培育和提升，并明确提出建设数据中心的目标计划。例如山东表示 2022 年前在用数据中心机柜数达到 25 万架，四川和福建各自提出达到 10 万架，云南也提出到 2022 年建成 10 个行业级数据中心，浙江表示要建成 25 个大型、超大型数据中心等。

显然，无论 AI 服务器还是对于数据中心的建设，在新基建等一些相关政策的鼓励下，当前我国正在呈现一片繁荣的景象，这个过程中，我们不仅看到了国家政策的不断落地和加码，而且也看到了以浪潮为代表的中国企业也在全球市场中处于领导地位。