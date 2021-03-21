马斯克：特斯拉不会通过摄像头进行间谍活动，正考虑建立「编程」大学

3 月 20 日，特斯拉公司首席执行官伊隆 · 马斯克与中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤在中国发展高层论坛 2021 上进行了对话。

不出意外，马斯克又在谈话里提到了自动驾驶汽车、地下隧道和在火星上生活的可能性，和他的三家企业：特斯拉、The Boring Company 和 SpaceX 都息息相关。马斯克提到，生命会变得越来越多星球化，跨星际旅行或许也将成为可能；数字医药、自动驾驶汽车都是颠覆性的创新技术，将会改变未来人们的生活，脑机接口技术可以确保未来人类意识的传递和延续；3D 隧道在缓解城市交通拥堵方面也起到至关重要的作用。

薛其坤则讨论了如何有效利用太阳能能源。他提到，经过三次工业革命，人类从地球上继承的能源已经寥寥无几，因而在几十年之后，技术会随着能源消失退化。而利用太阳能产生氢能，进而将全世界的能源可以转变为清洁能源，在当下乃至未来 100 年更长远的时间里，是一件很有必要的事。清洁能源必将替代石油，成为下一次，或者再下一次工业革命的主要动力，保障世界可持续发展。

在后续的对话中，二人则聊到了教育问题、颠覆性技术对人类社会的作用、中美两国之间的科技挑战等等等话题。马斯克称，物理学一点都不无聊，需要用情感、用有「温度」的教学来展示物理的精彩和有吸引力。另外必须要学习经济学，因为技术解决方案必须在成本上可行。他还提到，特斯拉未来或许也将尝试企业大学的形式，比如机器人编程方面，把教育和产业发展结合起来。

而在颠覆性技术对人类社会的作用上，二人一致认为对人工智能的监管是很有必要的，薛其坤认为需要为人工智能设置一条红线，人类应该有能力去阻止技术向不好的角度发展；马斯克则表示，在一定程度上，AI 的管理与共生也很重要。

以下为马斯克与薛其坤对话全文，经极客公园编辑，有部分删减：

主持人：非常感谢刚才马斯克先生和薛校长给我们描绘了一个非常令人激动人心的前景。我也知道两位其实都是学物理出身的，马斯克先生我想问您的一个问题，刚才大家所描述的愿景中很多的想法都已经开始了，高等教育体系怎么样为下一代的年轻人做好准备？

马斯克：我觉得如果能够教大家基本的物理学，那是很有帮助的。其实物理学就是关于世界的运转，物理学当中也有一些非常创新的想法，我觉得物理学可以更加互动的方式来教学。早些时候给学生们教一些基本的物理学的知识，实际上可以让学生更好的参与进来。

针对高等教育向大家介绍一下，我觉得为什么进行这个方面的教学是很重要的，我们可能不会记住我们认为不相关的东西，所以如果想让学生记住什么东西，就让他知道这个是很重要的。有的时候我们好像随机教一些东西，之后就是为了找到工作，但不一定在实际工作中会用到这些知识。

尤其是大学教育，一个教授单向的讲授是一人戏，是一再重复的过程，我们与其这么做，还不如让学生们参与进来，让学生们自己在家看老师的讲课。我觉得这样的话还可以重放，还有音视频的效果，有可能会更好。而在课堂里面的时间不是用来教授的，而是用来讨论的。我觉得这样的话对学生和老师来讲都会觉得更加愉快，所以当前的教育看起来就好像以前那样子，但是我认为教室应该是进行讨论的，而不是只是听老师的讲解。

马斯克谈教育：教室用来讨论，需要激发学生自己的兴趣 | 特斯拉

主持人：薛校长您正好也是教物理的，刚才马斯克先生提出的建议你有什么想法？

薛其坤：这个问题非常大，马斯克先生做了从一个方面做了很好的回答。我们高等教育已经经过了几百年上千年的历史，我们现在应该大学发展也应该变得更加有理性。

第一点就是从我们自然科学，从物理学出发的话，我们还是要教育学生去理解我们自然社会，理解自然界的基本规律，但同时又要考虑到教育我们学生怎么利用学到的知识为人类的可持续发展，为人类的美好生活做努力。

当然这个问题里要回答的小问题非常多，我想其中一个是不是以后为了更加把知识、产业、经济发展和人类福祉结合在一起的话，将来像特斯拉企业办一个大学，这样更容易把教育、产业和经济发展结合到一起，我想也许过上 10 年、20 年以后，特斯拉办一个大学，更加有目的的去从事高等教育，也许是未来的一个发展趋势。

主持人：马斯克先生您怎么想呢？特斯拉将来建立一个大学，您怎么想？

马斯克：这个想法很有意思，实际上我们也想过，尤其是关于机器人编程方面的教学。因为我们觉得现在没有太多这方面的专业人才，很多现代的生产工厂又非常需要机器人，机器人是很容易买的，但是需要做编程，恰好缺少这方面的人才，这是我们想的在特斯拉可以做的一件事情。我觉得这个可以在将来做。

主持人：刚才也讲到了颠覆性的创新对人类社会的贡献。我想问一下薛校长，技术的确有非常好，对人类社会可能会产生重要的影响。但的确有些技术也可能给我们带来一些新的风险，甚至于可能是负面的影响，还有人工智能对工作的的替代，包括隐私保护这方面的问题。那么对于这些问题，我们怎么去看待？怎么去解决？

薛其坤：这也点出了其实和颠覆性技术同样重要的一个问题。大家都知道任何的技术，像咱们中国有句话，是个双刃剑。技术的颠覆性越强，双刃剑的锋利度可能越大，总是有好的和不好的一面。我想人类中重要的一个方向，就是怎么能尽量朝着对人类的发展更有利的方向去引导。核能对人类造成了巨大的福祉，像核能发电，这是占整个能源中很大的比例，超过 10%；但是原子弹也可以毁灭地球。

所以我们人类社会发展非常重要的一个问题，怎么能友好地去朝着更好的方面去利用能源，压制，避免另一个方面。比如说人工智能将来可能比人还要厉害，但是我们在发展人工智能的时候，一定要设置一条红线，一旦人工智能或者机器人超越这种红线的时候，出现一次重大犯罪的时候，我们人类警察应该有能力阻止他，从技术上我想人类是有能力的，所以这是我们以后发展要非常重要的一个问题。

主持人：马斯克先生我知道关于人工智能的发展，您也有过自己的观点，我不知道您怎么看这个问题。

马斯克：我觉得人工智能有可能是人类所面临的最重要的一个挑战。之前从来没有出现过这样的一个情况，也就是说以前没有什么比我们人类还更聪明，智慧是我们人类和其他物种的重大的区别。

我觉得在一定的程度上，人工智能的管理和共生是非常重要的。比如说我们人类的智慧和人工智能共存，我们其实在一定程度上就像机器人一样，我们有自己的大脑的皮质层等等不同的功能。

马斯克：AI 的管理和共生是很重要的 | 直播截图

其实在一定程度上手机就像是人类的延伸，但是我们人类的带宽是有限的，所以大脑运转的速度是有限的，总体来讲是比较慢的。我们和人工智能肯定是区分的，我们希望能够有更大的效应，这就需要更高的带宽。也就是说我们的大脑皮质层和其他区域的连接要更加的快速，更加的高效，这一点非常的重要。

人工智能的监管我是支持的，我觉得在方方面面只要说可能影响到人类的安全，比如说飞机的飞行，或者是食品、药品等等都是有监管的，汽车等等这些都是有专门负责监管安全的部门，所以对于人工智能安全进行监管也是很合理的。

主持人：下一个是中美在科技这方面竞争和合作的问题。其实前面已经讨论了，在当代科技发展过程中，实际上中美过去这些年有很多的合作，但最近这几年的话，又有很多的这种新的限制。所以现在可以说中美经济上经贸的一些竞争变成了科技领域的竞争。我想先问问薛校长，目前美国政府在中美科技合作中采取的一些措施，我不知道对高校合作、科研合作、人才交流与合作这方面，对您这边有没有产生什么困扰？您对中美两国政府有没有什么建议？

薛其坤：现在中美的关系包括科技合作，处在一个比较困难的时期，很多学生有志到美国的大学的去学习，现在机会变得非常的困难，所以影响还是非常大的。实际上科技合作也好，科学的合作也好，还是非常重要的。大家知道我们有今天的科学，技术，是人类社会全世界经过了几百年的历史，才使我们走到了今天。一个短时间的两个国家的困难，我觉得不合作应该是短见的。

我们人类都生活在这样一个非常小的地球上，我觉得还是应该加强合作。科学是认识世界，技术是改造世界，改造世界的目的是让全世界的人，让每一个国家的人都变得非常幸福。所以不管发生了什么，我作为一个物理学家，作为一个大学的校长来讲，还是要永远保持学生之间的交流，科学技术，包括产业的合作。外资的特斯拉在中国有很大的一个产业园，所以这种合作是非常重要的，我们不能把眼光看得很短期，我们应该看得更长。

薛其坤在论坛中发表演讲，强调可持续发展 | 直播截图

所以我对中国政府和美国政府一个建议，我们可以求同存异，在一些制度还有管理方式上，可以有一些不一样的地方。我们求同存异，把我们之间的共同利益最大化。所以希望两国的政府都保持这个理念，做好这次的中美对话，这是我自己作为一个科学家的发自内心的建议。

主持人：好，马斯克先生。我觉得作为一家科技企业的创业者，你肯定也感受到了当前形势的压力，您是否感到这方面的压力？您对于两国政府有什么样的建议？

马斯克：我也建议双方应该要建立互信，在全球也是一样。在很多时候我们都担心是不是有间谍，比如说在美国要关闭 TikTok，幸运的是没有发生，但是有很多人都担心 TikTok 的事，但是其实我觉得这种是不必要的担心，我们也应该要从中吸取教训。

其实在美国的这种关切有时候是不必要的，总体来说，即使是有一些间谍，其他国家会掌握什么样的信息，这些信息重要吗？如果不重要的话其实也就没什么。所以我觉得在绝大多数情况下都是没关系的。尤其是对于商业企业来说，无论是中国还是美国的企业，如果是一个商业企业确实是进行间谍的活动，对于这个企业其实有很大的负面影响。比如说特斯拉用汽车在中国或者其他地方从事间谍活动的话，那么我们就寸步难行了。所以对我们来说，我们是有很强的保密意愿，否则我们就会被关停。

对于商业企业来说，他们对于保护隐私和保密是非常重视的。我们要想要什么样的未来？我们是否能够互相信任还是不信任？我觉得最好还是能够有一个大家能够互相信赖的未来。

主持人：时间差不多了。要不请观众问一个问题。

观众：我来自企业，我非常同意薛教授的说法，氢能是非常有潜力的，能够取代化石燃料的一个元素，我自己也是学物理的，我觉得下一个颠覆性的技术应该会来自像材料物理这样的基础性学科。但是物理其实比较无聊，那么怎么吸引年轻人，尤其是中国的年轻人，对物理感兴趣，对基础科学感兴趣，而不是像计算机或者是金融这些学科？

马斯克：其实我觉得物理一点都不无聊，我觉得非常有意思。其实物理就是希望能够了解自然，了解宇宙。物理所教授的可能看起来有一些干巴巴或者不是很有趣的东西，但是科学当中主要是两点：第一个是在物理当中，好像你不能够给事物赋予情感，不能够用情感来影响你的结果，所以物理学的这些论文在书写的时候，一般都是比较干巴巴的，讲座也是这样。

其实大家必须要理解的是人是有感情的动物，如果你要吸引人的话，你必须要通过感情这样的手段。必须要解释为什么物理那么精彩，那么有吸引力，这一点非常重要。所以这点我要特别强调，其实物理学是非常重要，也是非常有意思的一门学科，而不是干巴巴的或者是去背一些公式，不是通过这样的方式。

但是还有一点就是必须要学习经济学。如果要务实的话，必须要学经济，不仅仅是要证明它在物理上是可行的，从一个成本的角度来讲也是行得通的。所以技术解决方案也必须要做到在成本上可行，有什么样的解决方案，它所需要的资源是最少的。我相信风能和太阳能，还有一些电池存储技术，所有的交通都应该是电气化。当然我也造火箭，还有飞机也需要能源，所以我们现在生产的电池量是远远不够的。

现在需要达到每公斤大概 450 千瓦这样的一个储能水平，但是现在产量很有限。我们现在已经达到了这样的一个水平，应该能够支持远程的飞机的航行，我觉得这应该是一个非常有意思的办法，但是可能在经济上并不是最适用的。从一个经济学的角度来讲，我觉得像电池、风能、太阳能，还有电动汽车应该是未来的一个解决方案。