红旗 Linux 社区升级改版，并启用全新域名 linuxsir.cn

IT之家3月21日消息 为更好地服务红旗 Linux 生态伙伴、开发者和 Linux 爱好者，由中科红旗（北京）信息科技有限公司推出的红旗 Linux 官方社区近期完成升级改版并正式启用全新域名：linuxsir.cn（过渡期内，原 bbs.chinaredflag.cn 可正常访问）。

IT之家获悉，此次上线的红旗 Linux 新版社区采用与上一版本一致的极简化设计语言，在内容上更加丰富（已开放红旗 Linux 桌面操作系统 V11.0 社区预览版及红旗 Asianux 服务器操作系统（欧拉版）V8.1 的相关版块）。

社区首页

展示红旗最新产品序列，便于用户全面了解红旗 Linux 的产品动态、生态合作成果和社区活动。

版 块

较上一版本，新增了服务器操作系统的相关类目，包括 “建议反馈”、“系统资源”及 “更新日志”三个版块，其中 “建议反馈”用于集中接收和处理用户提出的改进建议及 Bug 提交等；“系统资源”用于发布第三方及中科红旗自研软件资源等；“更新日志”版块用于定期发布最新版本系统更新日志。

下 载

红旗 Linux 桌面操作系统 V11.0 社区预览版及红旗 Asianux 服务器操作系统（欧拉版）V8.1 最新版镜像下载链接及其更新日志。