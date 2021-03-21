19.99 万元起，一汽 - 大众 ID.4 Crozz 交付：正式「杀入」电动汽车战场

3 月 20 日，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 交付之夜暨上市发布会在深圳春茧体育馆举行，来自全国的 12 名用户代表在现场完成车辆交付。

与许多车企发布会的形式不同，本场发布会通过一场场舞台剧来还原生活化的场景，表达了用户在智能电动时代出行的 “痛点”，并随之给出了一汽 - 大众 ID.4 CCROZZ 的解决方案。

面对用户常常遇到的里程虚、掉电快的痛点，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 配置了高达 84.8kWh 的大容量电池，BMS 电池管理系统及能量回收系统、低至 0.28Cd 的超低风阻系数以及可提升 30% 续航的 CO2 热泵空调。

面对在外找不到、充不上的充电焦虑，一汽 - 大众联合开迈斯（CAMS）在全国布局专属超充桩，用户通过一汽 - 大众超级 APP，可实现预约充电、即插即充、无感支付等专属充电服务，而且，今年底将完成 500 个超充站，3000 个超充桩的建设，并优先在全国 8 个核心城市实现每 5 公里必有一个超充站的布局。

面对电动汽车驾乘不适的痛点，一汽 - 大众 ID.4 CROZZ 采用了全新的 MEB 纯电平台及其所带来的前后 50:50 合理的整车配重比、通过电机、电控、减速器 “三合一”的高度集成电驱动系统、MEB 平台五连杆后轴系统、智能电子四驱系统、DCC 智能动态控制系统。

面对用户最担心的电池安全问题，ID.4 CROZZ 在设计之初，就从软硬件上对电池安全做出了周密防护。在硬件设计上，新车从超强壳体、表面绝缘、及时断电、防爆泄压等技术方面，将漏电、起火、爆炸的可能性降到了最低；同时，一汽 - 大众针对用户用车过程中可能遇到的各种极端工况，对电池包设计了 197 项电池实验，远超国标要求的 18 项。

此外，一汽 - 大众通过数字化转型，搭建了以客户为中心的全新营销模式，首创的代理制模式；专属的用户小程序 ID. Hub，实现了完整的产品信息获取、预约试驾和车辆订购等服务。

更重要的是，出于售价的原因，ID.4 CROZZ 作为一个后来者可能会在国内市场掀起一片波浪——19.99-27.99 万元。

这是什么概念？

在此，简单陈列一些同价位区间车型的官方数据供参考：

小鹏 P7 补贴后售价 23 万起步，NEDC 续航 706 公里；

比亚迪汉 EV 补贴后 23 万起步，NEDC 续航 605 公里；

反过来看市场中的销量可观的 Model 3，补贴后起步价 25 万元，NEDC 续航 468 公里。

需要知道的是，上述车型均可算作轿车，而 ID.4 CROZZ 是基于 MEB 平台的纯电 SUV 车型。

MEB 平台，一块坚固的基石

对于大众集团来说，ID. 家族是带领整个品牌向电动化未来进发的驱动力，其重要性已经不言而喻。而在未来，整个 ID. 家族都要站在 MEB 平台（模块化电力驱动平台）这块基石之上。

事实上，平台化的解决方案并不新鲜，早在上世纪 90 年代中期，保时捷就在市场竞争中悟出了走平台化的道理，最大限度的利用生产线。但 MEB 的强大之处在于它一开始就是为纯电动车而生的。

传统燃油车架构有两大重要部件，即引擎和变速箱，它们一般被整合放在车辆前部。电动车则完全不同，其驱动系统重量较轻，能直接安置在车轮附近，真正的大家伙是电池，每 kW 至少 5 千克。

不过，电池可以分散放在车辆上，它们最好的归宿就是放在驾驶舱地板下，顺便还能起到降低车辆重心的作用。也就是说，对于一辆好的电动车来说，其整车架构的设计都要围绕这些与传统燃油车完全不同的技术指标。

作为一家没什么传统设计 “负担”的厂商，特斯拉从一开始就贯彻了各项电动车设计准则，这也是它们能在竞争中保持领先的诀窍之一。

因此，为纯电车辆而构建的 MEB 平台也相当纯粹，同时大众汽车还给用户留出了更大的行李箱空间与乘坐空间——这也是为什么 ID.4 CROZZ 拥有 A+ 级车的外型上，却实现了 B 级车的空间。

冯思翰此前明确表示，到 2023 年，大众汽车将在中国投放 8 款 ID. 车型，上汽和一汽各 4 款。在大众汽车电动化转型的浪潮下，除了 ID. 家族之外，大众旗下其他品牌，如奥迪、西雅特和斯柯达也会用上 MEB 平台。

总结

无论是从发布会的宣传风格、灯光舞美等外因，还是从车辆的线条、设计、配色等内因来看，ID.4 CROZZ 都对年轻人表示了极大的友好度。

这一点其实也不难理解，毕竟，年轻人是当今购买力最大的消费者群体，大众汽车要杀入中国新能源汽车自然不会轻视。

虽然基于 MEB 打造的 ID.4 CROZZ 能否在竞争中胜出还未有定论，但现在的电动车已经不再是环保人士的小众爱好了，而是一个前途远大且有利可图的大市场。

至少，这家巨头已经正式「杀入」了这个战场。