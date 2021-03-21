央行：数字人民币 “小额匿名、大额可溯”，守护财产安全

（央行会通过手机号查用户隐私？数字人民币不够安全？穆长春一一回应）

数字人民币会侵犯用户隐私吗？足够安全吗？会被用于违法犯罪吗？近日，在中国发展高层论坛 2021 年会上，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春，针对数字人民币的安全性、隐私性等各方面进行回应。

央行可以通过电信运营商查手机号，来获取用户真实身份信息？

穆长春表示，这其实是误解。尽管电信运营商的支付部门也参与了数字人民币的研发，但是根据现行国家有关法律规定，电信运营商不得将手机客户信息披露给央行等第三方，当然也不得向自己运营数字人民币的部门提供。

可控匿名对数字人民币意味着什么？可以完全匿名吗？

数字人民币是数字形式的法定货币，可控匿名是数字人民币的重要特征。穆长春表示，这一方面体现了其 M0（流通中的货币）的定位，保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击洗钱、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。

“可控匿名的第一层含义，是匿名，就是要满足合理的匿名支付和隐私保护的需求。”

穆长春表示，目前的支付工具，都无法满足匿名诉求。数字人民币可以在技术上实现小额匿名，用手机号开立的钱包对于人民银行和各运营机构来说是完全匿名的。

“可控匿名的第二层含义，是可控，在保护合理匿名需求同时，也要保持对犯罪行为的打击能力。”

穆长春认为数字货币完全匿名的概念不切实际，数字货币如果无法满足反洗钱、反恐怖融资、反逃税等要求将被一票否决。

数字人民币将采取 “小额匿名、大额可溯”的设计，守护老百姓财产安全。

数字人民币钱包怎么保障交易安全？

穆长春解释称，数字人民币钱包采用了分级分类的设计，根据 KYC（认识你的客户）程度的不同开立不同级别的数字钱包，满足公众不同的支付需求。钱包余额和支付限额会随着 KYC 强度的增强而提高。

这样设计的考虑是，一方面满足公众合理的隐私保护需求，另一方面要防范大额可疑交易风险。

“前期试点过程中大家注意到一个细节，数字人民币的钱包可以开立此钱包并推送到相关的电商平台上。原来你在电商平台购物的时候，在支付环节，要不然是用网关支付，要不然是绑卡开立快捷支付，都需要你把所有的支付信息填进去，这样就会导致电商平台会知道你个人的信息。”穆长春说。

穆长春介绍，有些个人信息本来是不应该让别的平台知道的，就如同你在小摊上买一棵白菜，小摊的店主不应该知道你信用卡安全码的信息。而使用数字人民币进行支付的时候，用户的支付信息是打包进行加密处理，用此钱包的形式推送到电商平台，推送以后电商平台是不知道你的个人信息，这样就保证了用户核心信息的隐私保护。

“此外，我们进行了很多技术和制度设计，来保障用户的隐私安全。比如数字人民币钱包之间用 ID 匿名化的技术处理，所有钱包之间有关个人信息的数据对交易对手方、运营机构和其它的商业机构都是匿名的。”穆长春介绍。

数字人民币，老年人能用吗？

穆长春在接受央视新闻《相对论》采访时表示，数字人民币下一步将继续正常推动试点。去年，穆长春曾提到老年人或有 “专属”数字人民币。这次采访中他介绍，已经设计了助力老年人跨越 “鸿沟”的数字人民币产品——可视卡。“卡上有二维码，也有 NFC 芯片，既可以碰一碰，也可以扫一扫，还可以整合健康码。”穆长春还表示，更多便于残障人士使用数字人民币的产品也会陆续推出。