苹果与 Epic 的反垄断终极之战，库克选择亲自下场

与 Epic 的战争，苹果不得不全力以赴。据外媒报道，苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）将亲自出席庭审会，并接受 1 小时交叉询问。

苹果与 Epic Games 的反垄断诉讼案已经持续了半年之久，这场官司因涉及 App Store“苹果税”而备受业界关注。如果 Epic 胜诉，它可能从根本上改变苹果应用商店的付费规则，为广大开发者们争取更多利益。

这一次终审会在即，苹果不遗余力的搬出了 CEO 以及多位核心高管。据悉，App Store 是苹果第二大营收来源，去年通过 30% 的付费抽成赚取了 640 亿美元。

所以在这场官司中，苹果会竭尽全力。

Epic 扛起反垄断大旗

开发者们苦 30% 苹果税久已，但频频投诉也一直无法撼动苹果这棵大树，直到 Epic Games 扛起了反垄断的大旗。

去年 8 月，Epic 在旗下热门游戏软件 Fortnite （堡垒之夜）中引入了一种新的支付系统，直接绕过了苹果 商店 30% 付费机制。

苹果发现后，立即将 Fortnite 剔除了应用商店，并威胁要终止支持 Epic 虚幻引擎平台的开发者账户。随后 Epic Games 发起反击，指控苹果违反反垄断法，二者的诉讼案由此展开。

在这场诉讼中，苹果态度强硬。8 月 28 日，苹果按照之前的声明，彻底下架 Fortnite，并关闭了 Epic Games 的开发者账户（不包括虚拟引擎账户）。对于 30%“苹果税”，其在声明中表示，

任何时候，(苹果的)行为都是合理的…… 它的行为是善意的，以促进合法的商业利益，具有促进、鼓励和增加竞争的效果。

在最近的一次庭审中，苹果要求法院传唤了游戏界的金子招牌 Valve——它打造了半条命 / 反恐精英等诸多经典游戏，一般在 Steam 平台上线。

苹果希望能够 Valve 提供几年前的 Steam 销售和运营的商业数据，以证实 Epic 的种种不当行径。不过苹果最终未能如愿，反倒被 Valve 将了一军。Valve 表示：

我们已经在合理的范围内进行了合作，提供了有关收入分成、与 Epic 的竞争、Steam 发行的合同等文件，但声称要求提供数百款第三方游戏 6 年的游戏和物品销售情况，以及这些游戏和 Valve 收入机密信息是不合理的。

随着事件的不断发酵，Epic 收获了众多更多开发商的应声支持。2020 年 9 月底，Epic 发起成立了 “应用公平联盟”，该联盟是一个非营利性组织，由 Spotify、Tile、Deezer、Match、NewsMediaEurope 等多家大牌应用开发商组成，旨在应对开发者在应用商店面临的问题。

Epic 在一份声明中透露：“开发商反对苹果及其反竞争做法的呼声已经越来越高。”

终审在即，库克亲自出马

今年 5 月，这场延续了半年之久的反垄断案将进入全面审判阶段。

近日，诉讼双方向法院提交了最后的庭审证人名单。名单中可以看出，Epic 公司做了充足的应对准备，不仅有 Epic CEO 蒂姆 · 斯维尼（Tim Sweeney）及高管到场作证，Epic 还联合了多位重量级的第三方证人，如 Facebook、微软、英伟达高管，以及前 iOS 软件负责人斯科特 · 福斯托尔（Scott Forstall）等人。

为了应战，苹果公司也搬出了 CEO 库克，以及 App Store 平台的几位核心高管，如：

CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）：1 小时作证，1 小时交叉询问。

App Store 总裁菲尔 · 席勒（Phil Schiller）：10 个小时作证。

App Store 副总裁麦特 · 费舍尔（Matt Fischer）

高级副总裁克雷格 · 费德里西（Craig Federighi）：2 小时作证，1 小时交叉询问。

此外还有欺诈工程算法和风险负责人埃里克 · 费雷德曼（Eric Friedman）、商务和支付总监埃里克 · 格雷（Eric Gray）、游戏开发经理马克 · 格里姆（Mark Grimm）等高管。

诉讼发展至今，双方的立场和态度已经非常明确。苹果认为 Epic 故意违反协议，引入新的支付系统其目的只是为了增加收入。同时它表示，Epic 为了减少竞争，绕开 App Store 安全功能的行为，也让消费者的隐私和数据安全面临巨大风险。

Epic 认为苹果 30% 付费机制违反了反垄断法，并表示，

苹果每年从开发者手中 “窃取”数亿美元的利润，此次起诉是为了进一步开放苹果的应用商店，让小型开发者们可以受益。

事实上，这一点已经引起了很多开发者的不满和投诉。

值得一提的是，为了缓解开发者们的情绪，去年 12 月苹果面向中小型开发者将抽成比例由 30% 下调到了 15%。这是苹果多年来首次大幅下调税率。

不过，这项看似诚意满满的政策，并没有让大部分开发者买账。其原因是，一方面，苹果在政策标准上设置了多项限制——如只对年营收不足 100 万美元的开发者有效。另一方面，这部分收益对于年营收 640 亿美元的 App Store 平台来说，只是九牛一毛。

据 Sensor Tower 分析，如果按 2020 年计算，苹果下调 15% 税率仅会损失 5.95 亿美元，占全年营收的 2.7%。可见，苹果的目的并不是要拱手让利。

这场诉讼，苹果输不起？

对于苹果来说，这起诉讼案的输赢至关重要。它不仅涉及每年从 Epic 中赚取的数百万利润，还关系到长久以来建立的商业壁垒，以及欧盟的垄断认定。

据悉，从去年 6 月开始，欧盟委员会已对苹果 App Store 和 Apple Pay 支付两大服务展开了反垄断调查。如果苹果在此次纠纷中败诉，便在一定程度上证实了其滥用垄断权的嫌疑。

此外，Epic 绕开付费系统的先例一旦打开，势必会导致其他开发者竞相效仿的连锁反应，这不仅会带来巨大的经济损失，还会破坏其数十年来建立的运营规则。所以面对 Epic，苹果只能硬刚到底。

换个角度来说，如果 Epic 胜诉，无论最终改变 App Store 支付方式，还是调整付费比例，对于开发者而言无疑都是有利的。