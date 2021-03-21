《赛博朋克 2077》1.2 版本预告：支持键位修改

IT之家 3 月 21 日消息 《赛博朋克 2077》本周公布了 1.2 版本的开发者前瞻内容，也就是新版本预告，简单概括为：

警方无人机先出现，警察会在视野外再出现

车辆转弯灵敏度降低，更好操纵

车辆被卡住时可以摇晃脱离困境

支持键位修改

IT之家了解到，CDPR 此前曾宣布《赛博朋克2077》1.2 版本补丁计划于 3 月下旬更新，但此前官方又表示受黑客攻击影响，因此将延迟更新。

官方原文：

NCPD 快速响应小队是不是过于快速了？

您没有听错！夜之城市民和企业等有关方面均对 NCPD 快速响应小队作出了猛烈抨击。他们最近采取的快速部署战术会让所有的雇佣兵掏枪之前都三思而后行，但是现在却要适当地放宽，以便给对手一些喘息的空间。

快速响应的本意是为夜之城市民在街头提供安全保障，结果它却对 NCPD 警官的公信力造成了严重打击。

“我哥们儿杰科那天在跟虎爪帮枪战，他有一发偏了准头，打中了街对面的行人。NCPD 瞬间就乌泱泱地扑了过去，当场把他放倒。就感觉他们是从他背后凭空冒出来的一样！要我说不就是过失杀人么，反应这么激烈至于吗？”- 麦克，28 岁，来自歌舞伎区。

除了当地社区外，NCPD 的高效在公司安保市场上也引起了一定的激荡。

“在夜之城，个人安全一向是我们的业务重点。最近 NCPD 的出警效率大幅激增，看似进一步提高了安全保障，但其实不然。一旦安保行业脆弱的平衡被打破，要不了多久就会有越来越多的人不再购买防卫服务，从而把城市拱手让给黑帮和恐怖分子。”- 安德烈 · 弗明，军用科技公关经理。

无论您如何看待这个问题，作出改进貌似才是广受各方欢迎的解决办法。我们向分析这一情况的专家进行了咨询：

“这是解决游戏中警方 AI 逻辑问题重要的一步。它应该可以减少 NPC 在玩家身后生成的问题，营造出警察在接到犯罪举报后需要花一段时间才能到达现场的氛围。我们还加入了侦查‘无人机’单位，给人一种警方正在对现场进行评估的感觉。”——帕特利克，游戏设计师主管以及武卡什，技术设计协调员。

车辆肇事数据居高不下

过马路，左右看；红灯停，绿灯行；然后赶紧快逃命。太平间停满了因为车祸身亡的受害者。从统计数据上来看，如今戴着崭新的义体去歌舞伎区的市场招摇，要比在夜之城过马路更加安全。市议会通过了一项法案，强制车辆制造厂商更新它们的驾驶固件。

很快，强制更新将会加强水晶球全息投影系统和车辆之间的同步，即便是在图像信号缺失一两帧的时候也能提供流畅的驾驶体验。

另外，固件更新后司机还可以把灵敏度上限调整到合适的水平，从而自行定义驾驶时的操作手感。同时也减轻了保险公司的赔付压力。

这次改动将会受到大众的欢迎，还是说让停尸房、环卫人员和汽修店面临不可逆的经济危机？来听一听专家的意见：

“在分析了驾驶模型的反馈结果后我们发现，许多玩家在转向速度方面遇到了问题。大多数的反馈来自于在 PC 上使用键盘进行游戏的玩家，或者是在帧率较低的平台上进行游戏的玩家，并且反馈集中在车辆总是容易撞上人行道等方面。

现在，选项菜单里加入了一个转向灵敏度的滑动条。它可以在不影响最大转弯半径的前提下，减慢所有车辆以及所有输入设备的转向速度。

当帧率较低的时候，车辆会变得难以操纵。我们追踪到部分代码没有正确处理帧率的极端变化。现在转向速度在每秒帧率 20 到 60+ 之间将会保持高度一致。

最后，我们针对车辆一一进行了许多调整，处理了包括玩家的天穹赫拉在内的其中一部分车辆在低帧率时过于卡顿的问题。”——谢莫斯，资深载具工程师

为快车手准备的摇滚

不，我们说的不是新的音乐类型！全新的车辆摇滚子系统能够让不幸错过弯道、卡在一堆垃圾里的街头车手迅速回到干道上。借助该系统，司机可以旋转或者前后摇摆车辆，从而再次获取抓地力。

因为驾驶技术不过关就把车子扔在城市里不管，这样的日子已经成为了历史。人哪儿能不出事故，赶时间不是犯罪！现在，如果您在闯红灯的时候突然有人凭空跳出来，您依然可以准时参加会议，烂摊子让保险公司来收拾就可以了。

还是拿不定主意要不要为车辆安装这个子系统？那就请我们的专家现身说法：

“有时候载具会在夜之城抛锚，在物品堆上卡死。如今我们添加了一个‘脱困’功能，当玩家踩油门但是车子不动的时候就会生效。现在按下加速的时候，你就可以前后摇摆或者左右旋转车辆。”——谢莫斯，资深载具工程师

更新神经处理器驱动，不然非死不可

我们没有开玩笑！夜之城的天上会掉人下来，而且不是您以为的有人要跳楼。在过去的一个月里，因为神经处理器故障致使用户莫名进行闪躲而造成的死亡事故频发，光是当局记录在案的就有将近 4000 起。

我们的调查问卷表明，所有夜之城市民里有 30% 产生过难以抗拒的冲动，想要无缘无故地往前猛冲。其中大多数受影响的当事人承认，这种冲动使得他们经常面临从高处坠落的危险。生产厂家声称，导致该故障的原因是用户的大脑思维模式和神经处理器缺乏完美同步。

更新驱动以后，用户可以更好地自定义芯片，把软件响应和他们的神经模式匹配起来。除了解决突发性闪躲的问题以外，人们还会发现自己移动起来的时候会变得更加方便，不管惯用左手还是右手，都能更容易地使用芯片、能力或者是个人偏好。

那么简单来说，这些改进会起到什么作用呢？我们的专家举了一个例子：

“双击移动键进行闪躲的功能可以在控制设置里关闭。玩家依然可以通过双击操作键：‘蹲伏（开关）’（默认为 C 键）来进行闪躲。

这样一来，绑定 WASD 按键来进行移动就更加方便了。目前还有一些键位绑定的问题需要处理，它们在接下来的版本更新里会得到修正。”——沃伊切赫，工具程序员