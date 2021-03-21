IT之家 3 月 21 日消息 今天小编带给IT之家小伙伴带来的是一款颇受好评的限免 App——小熊长图，原价不算贵，仅有 6 元，功能比较实用，可以为用户提供网页长截图、图片拼接的功能，而且还能翻译英文、日语等外语游戏界面。

App Store

这款 App 体积小巧，所有 iOS 10.0 以上用户均可使用，支持 iPad、Mac 使用，体积仅有 70.3 MB。

App 的特殊功能有：

拼接长图：您可以看做是手机上 word 的简化版本，可以在里面编辑文字的字体、颜色、大小，也可以在文字之间插入喜欢的图片。如果不喜欢默认的白色背景，您也可以选择默认的背景模板或者是在相册中选择喜欢的背景图。这些操作只需要简单的长按编辑界面或者是点击顶部的功能按钮既可以实现。

扫描识别（OCR）：很多时候我们给文字拍照直接分享，图片都是歪歪扭扭的，这个功能能识别出图片文字，然后重新编辑，配图，然后在分享给朋友。

语音：如果您不想写字，直接说好啦，把您说的话转换成文字，然后发朋友圈。

另外，生成的长图也可以个性化，在 “更多”里面有个 “自定义签名”，设置一个自己的 logo，这样每次发长图的时候，右下角就会带上你的专属 logo。