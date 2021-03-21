64GT/s：新思科技发布行业首个 PCIe 6.0 完整 IP 解决方案

IT之家3月21日消息 目前业界主流的 PCI Express 方案还是 PCIe 4.0 和 5.0，例如英特尔刚刚在最新的 Z490/590 芯片组中宣布支持 PCIe 4.0，而对头 AMD 也已支持，预计 PCIe 6.0 标准也将很快出炉。

新思科技（Synopsys）本周宣布推出行业首个针对 PCI Express 6.0 的完整 IP 解决方案，包括控制器，PHY 和验证 IP，可实现的 PCIe 的早期发育 6.0 系统级芯片（SOC）设计，计划于 2021 年第三季度提供适用于 PCIe 6.0 的 DesignWare 控制器和 PHY IP 的早期支持。

据介绍，这个完整 IP 解决方案可提供提供低延迟的 64GT/s 数据速率，可满足高性能计算、AI 和存储 SoC 带来的低延迟、高带宽和效率要求。

全新的 DesignWare 控制器采用了 MultiStream 架构，吞吐量是传统 PCI Express 控制器的 2 倍，采用 1024bit 架构，可让设计人员在关闭 1GHz 时序的同时达到 64 GT/s x16 带宽。

此外，DesignWare PHY IP 提供了独特的自适应 DSP 算法，支持早期 SoC 开发，可以优化模拟和数字均衡，以最大程度地提高功率效率，而无需担心通道问题。

其他方面，他们将使用 5 纳米工艺制造芯片，使功耗降低 20%。

IT之家了解到，新思科技此前也曾首发过多个 PCIe 版本的解决方案。